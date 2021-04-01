“Myanmar’a Kararlı Bir Uluslararası Yanıt Verilmeli”

BM Güvenlik Konseyi’nde kapalı yapılan Myanmar oturumunda konuşan Burgener’in, konsey üyelerine tüm dünyanın gözleri önünde Myanmar’da yaşanan dehşetin sürdüğünü, ülkede gerçekleşen askeri darbeden sonra en az 520 kişinin öldürüldüğünü, ülkedeki akan kanı önlemek için harekete geçilmesi için zamanın geldiğini söylediği bildirildi.

Burgener, askeri darbenin liderleri tarafından Myanmar'da sivillere yönelik yaygın, sistemik saldırılara karşı kararlı bir uluslararası yanıt verilmesi gerektiğini söyledi.BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve BM Mülteci Yüksek Komiserliği, askeri darbe sonrasında Myanmar’dan kaçan sığınmacıların durumunun giderek zorlaştığını açıkladı.

Özel Temsilci Burgener, Myanmar ordusunun, aralarında BM Güvenlik Konseyi'nin de dahil olduğu uluslararası toplumun, temel insan hakları ihlallerini sona erdirme ve demokrasi yoluna geri dönme çağrılarına meydan okumaya devam etiğini, son olarak geçen Cumartesi günü aralarında çocuklarında bulunduğu yüz sivilin, askerler tarafından sokak ortasında ve evlerinde vahşice öldürüldüğünü söylediği belirtildi.

“Ordu dünyanın büyük bir bölümüne kapılarını kapattı”

Burgener’in, Myanmar’da uluslararası hukuk ihlallerinin açıkça görüldüğü ve çok ciddi suçların işlendiğine dikkat çektiği, konsey üyelerine, bu durumun daha da kanlı bir hale dönüşeceği konusundaki endişelerini dile getirdiği belirtildi.

Burgener’in, Myanmar ordusunun dünyanın büyük bir bölümüne kapılarını kapattığını durumu ancak baskı ve terör yoluyla kontrol altına alabildiklerinde ifade edip, "Askeri liderler ülkeyi yönetemeyeceklerini açıkça gösterdiler. Diyalog ve arabuluculuk çağrılarına kapılarını kapatan Myanmar ordusunun bu yönetimiyle ülkedeki şartların daha da zorlaşarak adeta sivillere yönelik bir kanlı bir banyoya dönüşmesinden endişe ediyorum” dediği belirtildi.