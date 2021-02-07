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Myanmar’da 2007’den Sonra En Büyük Protestolar

07.02.2021 18:33 | Son Güncelleme:
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Myanmar’da 2007’den Sonra En Büyük Protestolar

Myanmar’da haftanın son gününde de askeri darbe karşıtı protestolar vardı. Protestocular ülkenin seçilmiş lideri Aung San Suu Kyi’nin serbest bırakılmasını istedi

Myanmar’da haftanın son gününde de askeri darbe karşıtı protestolar vardı.

Protestocular ülkenin seçilmiş lideri Aung San Suu Kyi’nin serbest bırakılmasını istedi.

Suu Kyi, ordu tarafından tutuklanmıştı.

Yangon kentinde binlerce kişi, ‘askeri diktatörlük istemiyoruz, demokrasi istiyoruz’ şeklinde sloganlar attı.

Ülkede Cumartesi günkü kesintilerin ardından internet erişiminin de sağlanmakta olduğu belirtiliyor.

Myanmar ordusundan protestolarla ilgili henüz bir açıklama gelmiş değil.

Pazar günkü protestoların ülkede 2007’deki gösterilerden bu yana en geniş katılımlısı olduğu belirtiliyor.

Yangon’daki protestolarda herhangi bir şiddet olayı bildirilmedi.

Ülkenin güneyindeki Myawaddy kasabasındaki protestoda silah sesleri duyuldu.

Polis, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.

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