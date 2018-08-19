HABER

Myanmar'da 24 binden fazla Arakanlı Müslüman öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 16:25 | Son Güncelleme

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın araştırmasına göre, Myanmar'da 24 binden fazla Arakanlı Müslüman katledildi - Araştırma raporunda 4 aylık bir bebeğin bile ateşe verildiği belirtildi

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın raporunda, Myanmar'da 24 binden fazla Arakanlı Müslümanın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Avustralya, Bangladeş, Kanada, Norveç ve Filipinler'den araştırmacı ve kuruluşların yer aldığı Kanada merkezli Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan araştırma raporuna göre, geçen yıl ağustostan bu yana Myanmar güçleri tarafından yapılan zulümde, 24 binden fazla Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti.

Araştırmada, 40 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın silahla yaralandığı, 114 bininin darbedildiği ve 31 bininin ise ateşe atıldığı belirtildi.

Bölgede 115 bin Rohingya evi ateşe verilirken, 113 bin evin de saldırılarda hasar gördüğü kaydedildi.

- 4 aylık bebek bile yakıldı

Raporda, Tolatuli köyünde yaşayan Arakanlı Hasina Begum'un, Myanmar güçlerinin köyünü ateşe vererek insanları öldürdüğünü, köyden kaçmak isteyenleri bir nehir kenarında sıkıştırarak ateş ettiğine ilişkin ifadelerine yer verildi.

Begum, Myanmar güçlerinin silahla az 50-60 kişiyi öldürdüğünü, bazılarının nehre atlayarak kurtulduğunu aktardı.

Öldürülenlerin cesetlerinin yakıldığı bilgisini veren Begum, 4 aylık bebeğinin de askerler tarafından ateşe verildiğini söyledi.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, geçen yıl 25 Ağustos-24 Eylül arasında 9 bin 400 Arakanlı Müslümanın öldürüldüğünü açıklamıştı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Bursa'da orman yangını!Bursa'da orman yangını!
Kurbanlık boğa, 21 bin liraya satıldıKurbanlık boğa, 21 bin liraya satıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Myanmar Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansı Rohingyalı Rohingyalı Müslüman

En Çok Okunan Haberler

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Avcılar'da vahşet!

Avcılar'da vahşet!

Monaco'dan Domagoj Vida'ya 17 milyon Euro

Monaco'dan Domagoj Vida'ya 17 milyon Euro

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

İlginizi Çekebilir

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi

Havada panik! Yolcu uçakta kalp krizi geçirdi

Bursa'da orman yangını!

Bursa'da orman yangını!

TEM'de 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu!

TEM'de 30 kilometrelik araç kuyruğu oluştu!

Fuhuş sırasında elektro şokla tehdit!

Fuhuş sırasında elektro şokla tehdit!

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

Kayseri'den kahreden haber!

Kayseri'den kahreden haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.