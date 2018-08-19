Myanmar'da 24 binden fazla Arakanlı Müslüman öldürüldü

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın raporunda, Myanmar'da 24 binden fazla Arakanlı Müslümanın öldürüldüğü ortaya çıktı.

Avustralya, Bangladeş, Kanada, Norveç ve Filipinler'den araştırmacı ve kuruluşların yer aldığı Kanada merkezli Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansı tarafından yayımlanan araştırma raporuna göre, geçen yıl ağustostan bu yana Myanmar güçleri tarafından yapılan zulümde, 24 binden fazla Arakanlı Müslüman hayatını kaybetti.

Araştırmada, 40 binden fazla Arakanlı Müslüman'ın silahla yaralandığı, 114 bininin darbedildiği ve 31 bininin ise ateşe atıldığı belirtildi.

Bölgede 115 bin Rohingya evi ateşe verilirken, 113 bin evin de saldırılarda hasar gördüğü kaydedildi.

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Raporda, Tolatuli köyünde yaşayan Arakanlı Hasina Begum'un, Myanmar güçlerinin köyünü ateşe vererek insanları öldürdüğünü, köyden kaçmak isteyenleri bir nehir kenarında sıkıştırarak ateş ettiğine ilişkin ifadelerine yer verildi.

Begum, Myanmar güçlerinin silahla az 50-60 kişiyi öldürdüğünü, bazılarının nehre atlayarak kurtulduğunu aktardı.