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Myanmar'da ABD'li Gazeteciye 11 Yıl Hapis Cezası

12.11.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu yönetimindeki Myanmar’da bir mahkeme Amerikalı gazeteci Danny Fenster hakkında 11 yıl hapis cezasına hükmetti. ABD yönetimi, gazetecinin uygunsuz şekilde gözaltında tutulduğunu ve serbest bırakılması gerektiği çağrısında bulunuyordu

Ordu yönetimindeki Myanmar’da bir mahkeme Amerikalı gazeteci Danny Fenster hakkında 11 yıl hapis cezasına hükmetti. ABD yönetimi, gazetecinin uygunsuz şekilde gözaltında tutulduğunu ve serbest bırakılması gerektiği çağrısında bulunuyordu.

Frontier Myanmar isimli internet haber portalının yöneticisi olan Fenster 37 yaşında. Fenster, göçmenlik yasasını ihlal etmekle yasa dışı dernek faaliyetlerinde bulunmakla suçlanıyordu. Amerikalı gazeteci 1 Şubat tarihinde askeri darbe gerçekleşen Myanmar’da o tarihten buy ana tutuklanan ilk batılı gazeteci oldu.

Frontier Myanmar Genel Yayın Yönetmeni Thomas Kean yaptığı açıklamada Fenster’in tutuklanmasını eleştirdi ve suçlamaların temelsiz olduğunu söyledi.

Fenster, Mayıs ayında Myanmar’dan ayrılmaya çalışırken gözaltına alınmış ve hakkındaki mahkeme süreci başlatılmıştı. Fenster’in gözaltına alındığı tarihten itibaren tutulduğu Insein Hapishanesi özellikle işkence iddialarıyla gündeme gelen bir cezaevi olarak biliniyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Asya Direktör Yardımcısı Phil Robertson da yaptığı açıklamada Fenster hakkında verilen mahkumiyet kararının ABD ve medya açısından bir uyarı mesajı anlamına geldiğini söyledi.

Robertson “Cuntanın aldığı bu zalim edici karar, Myanmar’daki tüm gazetecileri şoke etmek ve yabancı bir gazeteciyi bu şekilde cezalandırarak gözdağı verme amacı taşımaktadır” değerlendirmesini yaptı.

Amerikalı gazetecinin duruşması halka açık olarak yapılması ve cunta yönetimi alınan mahkumiyet kararına ilişkin herhangi bir açıklama ya da yorumda bulunmadı.

ABD yönetimi bir süredir Myanmar yönetimine Fenster’in serbest bırakılması için çağrıda bulunuyordu. ABD’nin Myanmar elçiliği de henüz konuya ilişkin bir açıklama ya da yorum yapmadı.

Myanmar’da darbeyle birlikte başlayan protesto eylemleri ve sokak gösterilerinde bugüne dek bin 200’den fazla kişi hayatını kaybetti.

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