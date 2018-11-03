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Myanmar'da ara seçimler yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 14:22 | Son Güncelleme

Ara seçimlerde mecliste 13 boş koltuk için isimler belirlenecek

YANGON (AA) - Myanmar'da Aung San Suu Çii ve iktidardaki partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) için sınav olarak görülen ara seçimler yapılıyor.

Ara seçimlerde, Myanmar'ın bin 171 üyeli meclisinde, ölüm veya istifa nedeniyle boş kalan 13 koltuk için isimler belirlenecek.

Ülkede 2015 yılındaki genel seçimlerden sonra 2'si olan ara seçimlerin, Myanmar lideri Suu Çii ve NLD için sınav niteliği taşıdığı ifade ediliyor.

Seçimlerde Yangon'un yanı sıra etnik azınlıkların bulunduğu Şan ve Arakan dahil bazı bölgeler için 20'den fazla parti ve 69 aday yarışıyor. Ara seçimlere katılımın düşük olması bekleniyor.

Myanmar'da genel seçimler 2020 yılında yapılacak.

Ülkede geçen yıl yapılan ara seçimlerde toplam 94 aday, bazı milletvekillerinin kabinede görevlendirilmesi üzerine mecliste boşalan 19 koltuk için yarışmıştı.

Seçime gidilen 19 koltuğun 9'u meclisin alt kanadı, 3'ü üst kanadı, 7'si de ülkenin etnik azınlıklarının olduğu eyalet ve bölge parlamentolarında bulunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
ara seçimler Aung San Suu Çii Myanmar NLD

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