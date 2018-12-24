"Myanmar'da Arakanlı Müslümanların kana ulaşması engelleniyor"

Amerikan Washington Post gazetesi, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki kamplarda yaşayan Müslümanların kan bankalarına erişimlerinin kısıtlandığını yazdı.

Gazete tarafından ele geçirilen ve bölgede faaliyet gösteren 6 yardım kuruluşunun hazırladığı 2 ön rapora göre, Arakan'da 2012'deki şiddet olaylarında yerlerinden edilen, kamplarda kalan Arakanlı Müslümanların acil durumlarda kan bankalarına erişimi kısıtlanıyor.

Bankalardaki kanların sadece Budistlere gittiğine işaret edilen raporda, gönüllü olarak bazı kişilerin kanlarını Müslümanlara bağışlaması gerektiği vurgulandı.

Haberde, 48 yaşındaki U Nu Maung adlı kişinin, Müslümanlara kan bağışı için başkalarını bağış başı 10 dolara ikna ettiği bilgisine yer verildi.

Raporda ayrıca, ülkelerini terk ederek Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların dönmesi için de gerekli koşulların halen olmadığının da altı çizildi.

Haberde, uluslararası yardım kuruluşlarının da halen Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplara erişimlerinin büyük ölçüde engellendiğine işaret edildi.