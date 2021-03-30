Myanmar'da askeri darbeye karşı "çöp grevi"

Ülkedeki gösterilerde 510 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.Myanmar'da yaklaşık iki ay önce yapılan askeri darbeye karşı protestolar sürüyor. Sivil itaatsizlik hareketi, askeri darbeyi protesto için Myanmarlılara çöplerini ana caddelerdeki kavşaklara bırakma çağrısı yaptı. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıda, "Çöp de askeri cuntaya karşı koymak için bir silahtır. Hep birlikte çöp torbalarımızı ve evlerimizdeki diğer süprüntüleri caddelere fırlatalım" ifadelerine yer verildi. Ülke ekonomisinin önemli merkezlerinden Yangon'da çekilen fotoğraflarda kentin sokaklarında çöp yığınları oluştuğu görüldü.

Medyada yer alan haberlere göre, ülkenin birçok bölgesinde protesto eylemlerine bugün de devam edildi.

Yangon'un Güney Dagon bölgesinde dün akşam düzenlenen protesto eylemine yine emniyet güçlerinin müdahale ettiği bildirildi. Gece silah sesleri duyulduğunu aktaran görgü tanıkları, sabahleyin de sokakta yanmış bir insan bedeni bulunduğunu aktardı. Emniyetten veya askeri hükümetten, olaylarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.