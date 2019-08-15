Myanmar’da askeri okula saldırı: 15 ölü

Myanmar’da bir askeri akademiye ve bazı hükümet tesislerine yönelik saldırılarda 1’i sivil en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar Ordusundan yapılan açıklamaya göre, Myanmar’ın kuzeyindeki bir askeri okula ve bazı hükümet tesislerine hükümet karşıtı silahlı gruplar tarafından saldırı düzenlendi. Çoğu askeri görevli en az 15 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki bir silahlı grup koalisyonu olan Kuzey İttifakı, ordu mühendislerinin eğitildiği Batı Shan eyaletindeki Pyin Oo Lwin’deki Savunma Hizmetleri Teknoloji Akademisi’ne ve diğer dört tesise yapılan saldırıları üstlendi.

Myanmar Ordusu Sözcüsü Tun Tun Nyi, askerlerin İngiltere sömürge yönetimi döneminde inşa edilen bir demir yolu köprüsü ve turistler için ziyaret noktası olan Gokteik viyadüğünün yakınındaki Nawnghkio ilçesinde isyancılarla çatıştığını duyurdu. Nyi, kasabanın narkotik polis teşkilatını da yakan isyancılar tarafından Gok Twin Vadisi’ndeki bir başka köprünün de tahrip edildiğini söyledi. Tun Tun Nyi tarafından bir diğer çatışmanın Shan eyaletinin en büyük şehri olan Lashio’ya giden otoyol gişelerinde gerçekleştiği bildirildi. Telefonla yaptığı açıklamada “Gok Twin’de yedi, gişelerde ise iki askeri görevliyi ve polislerle sivilleri öldürdüler” diyen Tun Tun Nyi, öldürülenler arasında askeri akademide çalışan sivil bir personelin de bulunduğunu söyledi.

Saldırılar, bölgede on yıllardır etnik azınlıklara daha fazla hak tanınması için yürütülen mücadelelerdeki artışı gösteriyor. Askeri bir kasaba ve Mandalay şehri dışındaki eski İngiliz istasyonu olan Pyin Oo Lwin, bugüne kadar bölgedeki kırsal alanlarda devam eden çatışmalardan etkilenmemişti.