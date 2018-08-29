Myanmar'da barajdaki çatlak köyleri sular altında bıraktı

Myanmar'da bir barajdaki çatlaktan fışkıran sular nedeniyle köyler sular altında kaldı.
Guardian'ın haberine göre, Bago bölgesindeki Swar Chaung barajında oluşan çatlaktan çıkan suların yol açtığı selde 100 köy ve bir otoyol sular altında kalırken, 50 bin kişi tahliye edildi.
Selde ilk belirlemelere göre bir kişi kayboldu.
Yetkililerin pazartesi günü barajın taşmaya başladığını ancak yöre halkına endişe edilecek bir durum olmadığını söylediği belirtilirken, bu sabah saatlerinde barajdan fışkıran suların pirinç tarlalarını kapladığı ve Yangon ve Mandalay şehirlerini birbirine bağlayan otoyoldaki bir köprüde hasara neden olduğu kaydedildi.
Myanmar sulama dairesinden Kyaw Myint Hlaing, barajdaki çatlağın nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi.
Hlaing, "Barajın dolusavak (su tahliye kanalı) dizaynı bir ördeğin gagasına benzer. Barajın gagalarından biri kırıldı ancak kendisine bir şey olmadı. Bunun muson yağmurlarıyla olduğu kadar bilinmeyen sebeplerle de ilgisi var. Barajın arkasında kalan suyun taşmasını önlemek ve geçici bir çözüm bulmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
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