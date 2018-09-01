HABER

Myanmar'da barajdaki çatlaktan oluşan sel

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 20:39 | Son Güncelleme

Bölgede 4 kişi öldü, 3 kişi kayboldu

Myanmar'da bir barajdaki çatlaktan sızan sular nedeniyle oluşan sellerde 4 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, iki gün önce Bago bölgesindeki Swar Chaung barajında oluşan çatlaktan çıkan suların yol açtığı selde, 4 kişinin cesedine ulaşıldığı, 3 kişinin de halen kayıp olduğu belirtildi.

Seller nedeniyle 100 köy ve bir otoyol sular altında kalırken, 60 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, 36 bin kişi kamplara yerleştirildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Myanmar sulama dairesinden Kyaw Myint Hlaing, barajdaki çatlağın nedeninin henüz belirlenemediğini açıklamıştı.

PARTNERSosyal medya bu kişilik testini konuşuyorSosyal medya bu kişilik testini konuşuyor
Ortodoks dünyası İstanbul'da bir araya geldiOrtodoks dünyası İstanbul'da bir araya geldi
Lübnanlı sanatçı Wael Kfoury, hayranlarıyla buluştuLübnanlı sanatçı Wael Kfoury, hayranlarıyla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Myanmar Bago sel Swar Chaung

En Çok Okunan Haberler

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

Halkbank'tan yeni dolar kuru açıklaması

Halkbank'tan yeni dolar kuru açıklaması

Galatasaray bazı yıldızlarını Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyebilir!

Galatasaray bazı yıldızlarını Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyebilir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti İl Başkanlığı'na bombalı araçla saldıran Yılmaz Aşan öldürüldü!

AK Parti İl Başkanlığı'na bombalı araçla saldıran Yılmaz Aşan öldürüldü!

Ünlü yönetmen ve senarist Aram Gülyüz hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen ve senarist Aram Gülyüz hayatını kaybetti

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlunun düğününe geldi

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlunun düğününe geldi

Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne saldırıyla ilgili flaş gelişme!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne saldırıyla ilgili flaş gelişme!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde korkutan kaza

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde korkutan kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.