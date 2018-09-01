Myanmar'da barajdaki çatlaktan oluşan sel

Myanmar'da bir barajdaki çatlaktan sızan sular nedeniyle oluşan sellerde 4 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, iki gün önce Bago bölgesindeki Swar Chaung barajında oluşan çatlaktan çıkan suların yol açtığı selde, 4 kişinin cesedine ulaşıldığı, 3 kişinin de halen kayıp olduğu belirtildi.

Seller nedeniyle 100 köy ve bir otoyol sular altında kalırken, 60 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı, 36 bin kişi kamplara yerleştirildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Myanmar sulama dairesinden Kyaw Myint Hlaing, barajdaki çatlağın nedeninin henüz belirlenemediğini açıklamıştı.

