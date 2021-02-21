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Myanmar’da Binlerce Kişi Yine Sokaklarda

21.02.2021 18:07 | Son Güncelleme:
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Myanmar’da Binlerce Kişi Yine Sokaklarda

Myanmar’da 1 Şubat’ta gerçekleştirilen askeri darbeyi protesto gösterileri devam ediyor

Myanmar’da 1 Şubat’ta gerçekleştirilen askeri darbeyi protesto gösterileri devam ediyor.

Önceki gün açılan ateşte iki protestocunun hayatını kaybetmesine rağmen binlerce kişi haftanın son gününde yine sokaklardaydı.

Ülkenin en büyük ikinci kenti Mandalay’da onbinlerce kişi protesto gösterisinde bir araya geldi.

Yangon kentinde de çoğunluğu gençlerden oluşan kalabalık sloganlar attı, şarkılar söyledi.

Kuzeydeki Myitkyina kentinde de insanlar hayatlarını kaybeden protestocular için çiçekler bıraktı. Monywa, Bagan, Dawei, Myeik, Myawaddy ve Lashio’da da protestolar vardı.

Ordu protestoları kontrol altına alamazken bir yandan da sivil itiatsizlikle mücadele etmeye çalışıyor.

Yeni seçim vaadi de protestocuları durdurabilmiş değil.

İki haftadan fazladır devam eden protestolar genelde barış içinde geçiyordu. Ancak Cumartesi günü bir protestoda açılan ateşte iki kişi yaşamını yitirdi.

1 Şubat'taki darbeyle ülkenin seçilmiş lideri Aung San Suu Kyi ve ona yakın isimler gözaltına alındı.

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