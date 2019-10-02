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Myanmar'da bu yıl 200'e yakın insan kaçakçılığı vakası ortaya çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

Myanmar'da bu yıl 200'e yakın insan kaçakçılığı vakası ortaya çıkarıldı

Myanmar'da bu yılın 9 aylık bölümünde ülke genelinde 200'e yakın insan kaçakçılığı vakası tespit edildiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Myanmar İnsan Ticaretiyle Mücadele Polis Gücü verileri, emniyet güçlerinin, bu yılın ocak-eylül döneminde 191 insan kaçakçığı vakasını açığa çıkardığını ortaya koydu.

Veriler, söz konusu vakalarla ilgili 556 kişinin insan kaçakçılığı ile suçlandığını ve 279 kişinin mağdur olduğunu gösterdi.

Ülkede sadece geçen ay tespit edilen 15 insan kaçakçılığı vakasıyla bağlantılı 54 kişinin suçlandığı, aralarında 7 çocuğun olduğu 25 kişinin de mağdur olduğu kaydedildi.

Myanmar yasalarına göre, kadın ve çocuk kaçakçılığı yapan kişiler en az 10 yıldan ömür boyu hapse kadar çeşitli cezalara çarptırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
insan kaçakçılığı vakası Myanmar

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