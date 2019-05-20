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Myanmar'da çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 22:35 | Son Güncelleme

Myanmar ordusu ile etnik Budist isyancı grup arasında çıkan silahlı çatışmada 10 yaşındaki kız çocuğu kaza kurşunuyla öldü

YANGON (AA) - Myanmar'da ordu ile Arakan eyaletinde özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu örgütü arasında çıkan çatışmada 10 yaşındaki bir kız çocuğu yaşamını yitirdi, 3 çocuk yaralandı.

Emniyet yetkilisi Maung Maung Soe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kyauk Taw kasabasına bağlı Myauk Taung köyü yakınlarında, Arakan Ordusu örgütü ile hükümet askerleri arasında çatışma çıktığını belirtti.

Çatışma sırasında çıkan kaza kurşununun kafasına isabet ettiği, adının Thein Chay olduğu belirtilen 10 yaşındaki kızın hayatını kaybettiğini ifade eden Soe, olayda Chay'ın en ufağı 3 yaşındaki 3 kuzeninin de yaralandığını kaydetti.

Soe, kaza kurşununun hangi tarafın silahından çıktığına dair bilgi vermedi.

Thein Chay'ın annesi Hla Thein Yin, olayın, çocukların köydeki manastırdan döndüğü esnada meydana geldiğini belirterek, "Çocuklar askerlerin sesini duyunca korkup kaçmaya başladı. Kızımın başına keskin bir şey isabet etti. Bunun bir kurşun olup olmadığını bilmiyorum." dedi.

Ordu sözcülerinden Win Zaw Oo, çatışmanın, Arakan Ordusu üyeleri tarafından askeri birliklere kurulan pusuya karşılık verilmesi sonucu çıktığını ifade etti.

Myanmar ordusu, ocakta 13 polisin öldüğü, 9'unun yaralandığı saldırıdan sonra Arakan Ordusu'nu terörist örgüt ilan etmişti.

Eyalette son dönemde örgüt üyeleri ve askerler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle 30 binden fazla Budist sivilin yerlerinden olduğu ifade ediliyor.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Eyalette sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arakan Ordusu Myanmar

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