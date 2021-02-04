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Myanmar'da darbe: Askeri yönetim Facebook'a erişimi engelledi

04.02.2021 14:14 | Son Güncelleme:
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Myanmar'da darbe: Askeri yönetim Facebook'a erişimi engelledi

Myanmar'da Pazartesi günü darbe yaparak yönetime el koyan ve 1 yıl olağanüstü hal ilan eden ordu, sosyal medya platformu Facebook'a erişim engeli getirdi. Darbe sonrası ordunun kontrolünde olan İletişim ve Haberleşme Bakanlığı, Facebook'a erişimin 7 Şubat'a kadar engelleneceğini açıkladı.

Myanmar'da Pazartesi günü darbe yaparak yönetime el koyan ve 1 yıl olağanüstü hal ilan eden ordu, sosyal medya platformu Facebook'**a erişim engeli getirdi.**

Darbe sonrası ordunun kontrolünde olan İletişim ve Haberleşme Bakanlığı, Facebook'a erişimin 7 Şubat'a kadar engelleneceğini açıkladı ve ülkede "istikrar sağlanması" için bu kararın gerekli olduğunu bildirdi.

Myanmarlıların internet üzerinden haberleşebildikleri tek mecra olan Facebook, darbeye karşı artan itirazların yaygın olarak dile getirildiği bir platforma dönüşmüştü.

53 milyon nüfuslu Myanmar'da halkın yarısı Facebook kullanıyor.

Facebook ayrıca Myanmar'da insanlar arasında bedava görüşme imkanı da sağladığından, yüksek telefon faturalarından kaçınmanın da bir yolu.

Sosyal medya devi de erişimin engelini doğruladı. Facebook'tan yapılan açıklamada, "Myanmar halkının aileleri ve arkadaşlarıyla iletişim kurabilmesi, önemli haberlere ulaşabilmesi gerek. Yetkiliere erişim engelini kaldırma çağrısı yapıyoruz" denildi.

Sokaklarda durum ne?

Myanmar'ın ikinci büyük kenti Mandalay'da küçük çaplı bir protesto gösterisi düzenlendiği ve bazı göstericilerin tutuklandığı bildirildi.

Ülkenin en büyük kenti Yangon'da ise (eski başkent Rangoon) halk iki gündür geceleri sokağa çıkıyor, tencere ve tavalarla çıkardıkları seslerle darbeyi protesto ediyor.

Küçük çaplı bazı protesto gösterileri yapıldı

Darbeyle görevden alınan Aung San Suu Kyi liderliğindeki Ulusal Demokrasi Partisi'nden en az 70 milletvekili, başkent Nay Pyi Taw'daki parlamentonun misafirhanesinden ayrılmayı reddediyor.

Kasım ayındaki seçimleri oyların yüzde 80'den fazlasını alarak kazanan Aung San Suu Kyi, darbeden bu yana gözaltında ve ev hapsinde tutulduğu bildiriliyor.

Myanmar ordusu Çarşamba günü, devrik Devlet Başkanı Win Myint ve Suu Kyi hakkında dosyalar hazırlandığı ve iki ismin yargılanacaklarını duyurdu.

Suu Kyi'ye, "dış ticaret yasalarını ihlal" ve "yasa dışı iletişim cihazları bulundurmak" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

Win Myint de seçim kampanyası sırasında destekçilerinin araç konvoyu nedeniyle Covid yasaklarını ihlal etmekle suçlanıyor.

BM Genel Sekteteri Guterres: Darbe a**sla kabul edilemez**

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da anayasal düzenin yeniden tesis edilmesini istedi.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Guterres, darbenin başarısız olması için mümkün olan her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

Guterres, "Seçimlerin ve halkın iradesinin sonuçlarının tanınmaması asla kabul edilemez. Umarım Myanmar ordusunun ülkenin böyle yönetilemeyeceğini anlamasını sağlamak mümkün olur" dedi.

Batı ülkeleri darbeyi kınarken, daimi üyelerinden Çin'in itirazı nedeniyle Güvenlik Konseyi'nden darbeyi kınayan bir açıklama gelmedi.

Çin, Rusya ile birlikte daha önce de, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik baskılar karşısında ülkedeki rejimi koruyan bir tutum izlemişti.

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