Myanmar'da darbe: Askeri yönetim Facebook'a erişimi engelledi

Myanmar'da Pazartesi günü darbe yaparak yönetime el koyan ve 1 yıl olağanüstü hal ilan eden ordu, sosyal medya platformu Facebook'**a erişim engeli getirdi.**

Darbe sonrası ordunun kontrolünde olan İletişim ve Haberleşme Bakanlığı, Facebook'a erişimin 7 Şubat'a kadar engelleneceğini açıkladı ve ülkede "istikrar sağlanması" için bu kararın gerekli olduğunu bildirdi.

Myanmarlıların internet üzerinden haberleşebildikleri tek mecra olan Facebook, darbeye karşı artan itirazların yaygın olarak dile getirildiği bir platforma dönüşmüştü.

53 milyon nüfuslu Myanmar'da halkın yarısı Facebook kullanıyor.

Facebook ayrıca Myanmar'da insanlar arasında bedava görüşme imkanı da sağladığından, yüksek telefon faturalarından kaçınmanın da bir yolu.

Sosyal medya devi de erişimin engelini doğruladı. Facebook'tan yapılan açıklamada, "Myanmar halkının aileleri ve arkadaşlarıyla iletişim kurabilmesi, önemli haberlere ulaşabilmesi gerek. Yetkiliere erişim engelini kaldırma çağrısı yapıyoruz" denildi.

Sokaklarda durum ne?

Myanmar'ın ikinci büyük kenti Mandalay'da küçük çaplı bir protesto gösterisi düzenlendiği ve bazı göstericilerin tutuklandığı bildirildi.