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Myanmar’da Darbe Karşıtı Gösteriler

06.02.2021 21:29 | Son Güncelleme:
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Myanmar’da Darbe Karşıtı Gösteriler

Myanmar’ın çeşitli kentlerinde binlerce kişi, hafta başında düzenlenen darbeyi protesto etmek için sokaklara döküldü. Protestocular, ülkenin seçilmiş lideri Aung San Suu Kyi’nin serbest bırakılmasını talep etti

Myanmar’ın çeşitli kentlerinde binlerce kişi, hafta başında düzenlenen darbeyi protesto etmek için sokaklara döküldü. Protestocular, ülkenin seçilmiş lideri Aung San Suu Kyi’nin serbest bırakılmasını talep etti.

Askeri yönetimin interneti kapatmasına rağmen ülkenin en büyük kenti Yangon’da toplanan protestocular, “Askeri diktatörlük yenilsin, demokrasi kazansın” şeklinde sloganlar attı ve “Askeri diktatörlüğe karşıyız” yazılı pankartlar taşıdı.

Eylem sırasında civardakilerden protestoculara su ve yemek ikramı yapıldığı gözlendi.

Protestocuların çoğunluğu, Suu Kyi’nin Partisi Ulusal Demokrasi Birliği’nin (NLD) rengi olan kırmızı renkte giysiler giydi. Suu Kyi’nin partisi 8 Kasım’daki seçimleri açık farkla kazanmış ancak generaller seçimde hile yapıldığı iddiasıyla sonucu kabul etmemişti.

Yangon’un kent meydanında binlerce kişi yürüdü. Etraftan geçen sürücüler kornaya basarak ya da el işaretleriyle protestoculara destek verdi. Bazıları NLD bayrakları ya da Suu Kyi’nin resimlerini taşırken, alkış tutanlar ve dans edenler oldu.

Akşam saatlerinde protestocuların çoğunluğu dağılsa da arka arkaya beşinci gecede de Myanmarlılar, birçok kesiminde elektriğin olmadığı kentte hava karardıktan sonra tencerelere, tavalara ve davullara vurarak darbeye direniş gösterisi sergiledi.

Ülkenin ikinci büyük kenti Mandalay ve başkent Naypyidaw da yine binlerce kişinin katıldığı ve darbe karşıtı sloganların atılarak Suu Kyi’nin serbest bırakılması taleplerinin dile getirildiği gösterilere sahne oldu.

Protestolara katılım, ilk başladıkları günden bu yana internetin kapatılmasına rağmen artarken, devlet televizyonu MRTV’deyse tüm gün boyunca orduyu öven görüntüler yayınlanıyor.

NetBlocks Internet İzleme adlı örgüt, ülke genelinde internete karartma uygulandığını rapor etti.

Askeri yönetimden ise henüz bir açıklama yapılmadı. Askeri yönetim, muhalefeti susturmak için, ülke nüfusunun yarısının kullandığı Facebook’u bloke ederken, bu yasağı daha sonra Twitter ve Instagram’a da genişletti.

BM insan hakları ofisinden yapılan açıklamadaysa, internet ve iletişim hizmetlerinin yeniden tam olarak tesis edilmesi çağrısında bulunuldu.

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