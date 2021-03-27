Myanmar’da Darbe Karşıtı Gösterilerde En Az 90 Ölü

1 Şubat’ta ordunun yönetime el koymasından bu yana, Myanmar en kanlı günlerinden birini yaşadı. Güvenlik güçleri darbeye karşı çıkan protestocuları hedef aldı; en az 90 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Güvenlik güçlerinin saldırıları, ordunun 76’ncı kuruluş yıldönümü için törenlerin düzenlendiği Silahlı Kuvvetler Günü’nde yaşandı. Cunta lideri Min Aung Hlaing, Başkent Napyitaw’daki geçit töreninde ordunun halkı koruyacağı ve demokrasi için çalışacağını vaatlerinde bulunurken, birçok şehirde sokaklar karıştı.

1 Şubat darbesine karşı göstericiler Yangon, Mandalay ve diğer şehirlerde sokaklara çıktı.

Myanmar’dan gelen haberlere göre orta Sagaing bölgesinde, doğuda Lashio'da, Bago bölgesinde, Yangon yakınlarında ve başka yerlerde can kayıpları var. Bir yaşındaki bir bebek de gözünden plastik mermiyle vuruldu.

“Myanmar Now’’ adlı haber sitesi, ülke genelinde 91 kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü, sadece Yangon şehrinde en az 24 ölü olduğunu bildirdi.

Yerel basın, Mandalay'da öldürülen en az 29 kişi arasında, beş yaşında bir çocuğun olduğu bilgisini paylaştı.