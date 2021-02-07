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Myanmar’da darbe karşıtı protestolar 2 gününde devam ediyor

07.02.2021 11:08 | Son Güncelleme:
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Myanmar’da askeri darbe karşıtı protestolar ikinci gününde devam ediyor.Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta darbe yaparak yönetime el koymasına karşı sokağa çıkan halk gösterilere bugün de devam ediyor.

Myanmar’da askeri darbe karşıtı protestolar ikinci gününde devam ediyor.
Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta darbe yaparak yönetime el koymasına karşı sokağa çıkan halk gösterilere bugün de devam ediyor. Dün ülkenin en büyük kenti Yangon’da ilk kitlesel protesto gösterisi gerçekleştirilmişti. Halk gösterilerin ikinci günde, "Askeri diktatörlük istemiyoruz. Demokrasi istiyoruz " sloganları atarak yeniden sokaklara döküldü. Protestocular eski lider Aung San Suu Kyi’nin partisi Ulusal Demokrasi Ligini (NLD) temsil eden kırmızı balonlar ve NLD bayrakları taşıdı. Yangon’un Hledan ilçesinde toplanan protestocular bazı yolları trafiğe kapattı.
Myanmar ordusu, geçtiğimiz Pazartesi günü Aung San Suu Kyi’nin lideri olduğu NLD’nin Kasım 2020’de düzenlenen genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Bazı üst düzey yetkililer, Suu Kyi ve onlarca hükümet yetkilisi gözaltına alırken, darbeye karşı ABD ve bir çok ülkeden peş peşe kınama mesajları gelmişti.

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