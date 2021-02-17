Myanmar'da Darbe Karşıtı Protestolar Devam Ediyor

Myanmar’da darbeye karşı bugüne kadarki en büyük kitlesel protesto gösterisi düzenlenirken, Birleşmiş Milletler’den “şiddetin artma potansiyeline karşı” uyarı geldi.

Hükümeti devirerek yönetimi ele geçiren Myanmar ordusunun dört kişiden fazla gruplar halinde toplanmaya yasak getirmesine rağmen binlerce Myanmarlı bugün de başta Yangon olmak üzere büyük kentlerde sokakları doldurdu.

Bazı protestocular emniyet ve ordu güçlerinin eylem alanlarına girişini engellemek için köprü ve ana caddelerin girişlerinde araçların kaputlarını açıp park ederek yolları kapadı. Protestocuların bunu yeni bir taktik olarak kullandıkları belirtiliyor.

Ülkedeki seçilmiş lider Aung San Suu Kyi de dahil birçok üst düzey hükümet yetkilisinin gözaltına alındığı 1 Şubat’tan bu yana protestolar günlük olarak devam ediyor.

Suu Kyi’nin portresini ve demokrasi yanlısı sloganlar yazan pankartlar taşıyan protestocuların ayrıca baskı ve zulüm politikalarına karşı halk direnişinin konu alındığı Açlık Oyunları filmindeki sembolik üç parmak işaretini de sıklıkla kullandığı dikkat çekiyor.