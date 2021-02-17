Myanmar'da Darbe Karşıtı Protestolar Devam Ediyor

Myanmar’da darbeye karşı bugüne kadarki en büyük kitlesel protesto gösterisi düzenlenirken, Birleşmiş Milletler’den “şiddetin artma potansiyeline karşı” uyarı geldi.
Hükümeti devirerek yönetimi ele geçiren Myanmar ordusunun dört kişiden fazla gruplar halinde toplanmaya yasak getirmesine rağmen binlerce Myanmarlı bugün de başta Yangon olmak üzere büyük kentlerde sokakları doldurdu.
Bazı protestocular emniyet ve ordu güçlerinin eylem alanlarına girişini engellemek için köprü ve ana caddelerin girişlerinde araçların kaputlarını açıp park ederek yolları kapadı. Protestocuların bunu yeni bir taktik olarak kullandıkları belirtiliyor.
Ülkedeki seçilmiş lider Aung San Suu Kyi de dahil birçok üst düzey hükümet yetkilisinin gözaltına alındığı 1 Şubat’tan bu yana protestolar günlük olarak devam ediyor.
Suu Kyi’nin portresini ve demokrasi yanlısı sloganlar yazan pankartlar taşıyan protestocuların ayrıca baskı ve zulüm politikalarına karşı halk direnişinin konu alındığı Açlık Oyunları filmindeki sembolik üç parmak işaretini de sıklıkla kullandığı dikkat çekiyor.
Özel sektörde çalışan çok sayıda işçinin yanı sıra memurlar da protestolara katıldı. Ordu devlet kurumlarında çalışanlara işlerine geri dönme emri verdi.
Güvenlik güçlerinin protestoculara karşı tazyikli su ve plastik merminin yanı sıra, uyarı atışları halinde gerçek mermi de kullandığı belirtiliyor. Myanmar Siyasi Tutuklulara Destek Birliği’nin aktardığına göre, şu ana kadar 450’den fazla protestocu tutuklandı. Bunların birçoğunun gece yarısı düzenlenen baskınlarda gözaltına alındığı yönünde bilgi geliyor.
“Durum ürkütücü”
Birleşmiş Milletler’in (BM) Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews dün yazılı bir açıklama yayınlayarak, “Planlı kitlesel protestolar ve birliklerin toplanması, bu iki durumun karşı karşıya kalması beni oldukça korkutuyor. Ordunun Myanmar halkına karşı daha da büyük suçlar işleyeceği bir uçurumun kenarında olabiliriz” dedi.
Yönetimi ele geçiren rejim haftasonundan bu yana internet erişimini kısıtlıyor.
Darbeyle askeri yönetimi kuran Myanmar ordusu liderleri, geçen yıl Kasım ayında ülkede düzenlenen genel seçimlerde hile yapıldığı iddiasında. Myanmar seçim kurulu üyeleri iddiaları reddediyor. Darbeyi gerçekleştiren cunta yeni seçim vaadinde bulunarak bir yıl boyunca ülke çapında olağanüstü hal ilan etti.
Naypyitaw’daki resmi rezidansında ev hapsinde tutulan Suu Kyi’ye karşı yapılan ikinci suçlamanın ardından Suu Kyi’nin tutukluluk halinin daha da uzaması bekleniyor.
Avukatlarının gazetecilere aktardığına göre, ilk olarak Corona virüsüne karşı alınan önlemlere uymamakla suçlanan Suu Kyi şu an ruhsatsız telsiz taşımakla suçlanıyor. Söz konusu suçun cezası ülkedeki mevcut yasalara göre üç yıl hapis cezası olabilir.
Devlet Başkanı U Win Myint de ev hapsinde tutulan üst düzey siyasetçiler arasında bulunuyor.
Darbe, Batılı ülkeler başta olmak üzere birçok ülke tarafından kınandı.