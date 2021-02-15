Myanmar’da darbe karşıtı protestolar sürüyor

Myanmar’da ordunun yönetime el koymasının ardından Yangon kentinde protestocular yeniden sokaklara akın etti. Ülke genelinde internet kesintisi sona ererken sosyal medyada kısıtlamalar devam ediyor.

Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasına yönelik tepkiler yayılmaya devam ediyor. Cuntanın ülkede yönetim koltuğuna geçmesinin üzerinden 2 hafta geçse de protestolar sürüyor. Yangon kentinde sokaklara dökülen halk, askeri değil sivil hükümetin yeniden yönetime gelmesini talep etti. Protestocular, Yangon’daki ABD büyükelçiliğinin önünde toplanarak “Bize yardım edin”, “Myanmar’ı kurtarın”, “İnsanlık karşıtı cinayeti durdurun” yazılı pankartlar taşıdı.

Protestolar devam ederken polis ve zıhrlı araçlar Yangon kentinin farklı noktalarında görev yapıyor. Yerel kaynaklara göre, ülkede dün gece yaşanan 8 saatlik internet kesintisi sona ermesine rağmen sosyal medya ağlarında bazı kişilerin profillerinin erişmesine kısıtlamalar devam ediyor.

Öte yandan, Myanmar’da 49 yıllık askeri yönetimin ardından Kasım 2020’de ikinci kez demokratik genel seçimler yapılmıştı. Myanmar ordusu, 1 Şubat’ta Myanmar Eski lideri Aung San Suu Kyi Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) üyeliğinde Kasım 2020’de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. NLD partisinden lideri Aung San Suu Kyi ile beraber hükümetinin yetkililer, gözaltına alırken, darbeye karşı ABD ve bir çok ülkeden peş peşe kınama mesajları gelmişti.

Darbenin ardından Myanmar’da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Yasaklara rağmen halk darbeye karşı tepki göstermek için protestolarını sürdürüyor.

