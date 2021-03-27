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Myanmar’da darbe karşıtı protestolarda 1 günde 56 can kaybı

27.03.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Myanmar’da ülke genelinde gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda bugün 56 kişinin vurularak öldürüldüğü bildirildi.Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından düzenlenen darbe karşıtı protestolarda güvenlik güçleri şiddetini giderek arttırıyor.

Myanmar’da darbe karşıtı protestolarda 1 günde 56 can kaybı

Myanmar’da ülke genelinde gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda bugün 56 kişinin vurularak öldürüldüğü bildirildi.
Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından düzenlenen darbe karşıtı protestolarda güvenlik güçleri şiddetini giderek arttırıyor. Myanmar basını bugün Yangon ve Mandalay başta olmak üzere diğer kentlerde gerçekleştirilen protestolarda güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucu 56 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yangon’un Dala banliyösündeki bir polis karakolunun önündeki protestoculara açılan ateş sonucu en az 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi. İnsein bölgesindeki protestoda ise 3 kişinin vurularak öldürüldüğü kaydedildi. Mandalay’daki farklı noktalarda da 13 kişinin öldüğünü aktarıldı. Diğer ölümlerin de farklı kentlerde kayda geçtiği ifade edildi.
Milletvekilleri tarafından kurulan cunta karşıtı grup olan Ulusal Meclisi Temsil Komitesi’nin (CRPH) Sözcüsü Dr. Sasa, ülkenin Ulusal Direniş Günü (Silahlı Kuvvetler Günü) dolayısıyla yaptığı konuşmada yaşanan ölümleri hatırlatarak, "Bugün silahlı kuvvetler için utanç verici bir gün. Generaller, 300’den fazla masum sivili öldürdükten sonra Silahlı Kuvvetler Günü’nü kutluyorlar" dedi.
Ne olmuştu?
Myanmar ordusu, 1 Şubat’ta Aung San Suu Kyi’nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020’deki genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuş, Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Darbeye tepki gösteren halk protestolarını sürdürürken, darbeciler ise kan dökmeye devam ediyor.

Myanmar’da darbe karşıtı protestolarda 1 günde 56 can kaybı

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