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Myanmar’da darbe karşıtı protestolarda en kanlı gün: Ölü sayısı 91’e yükseldi

27.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Myanmar’da ülke genelinde gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere müdahale etmesi sonucu can kaybı 91’e yükselirken, gösterilerin başlangıcından bu yana en kanlı gün yaşandı.Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda can kayıpları artarken, protestolardaki en kanlı gün yaşandı.

Myanmar’da ülke genelinde gerçekleştirilen darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere müdahale etmesi sonucu can kaybı 91’e yükselirken, gösterilerin başlangıcından bu yana en kanlı gün yaşandı.
Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda can kayıpları artarken, protestolardaki en kanlı gün yaşandı. Myanmar Now haber ajansı, bugün Yangon ve Mandalay başta olmak üzere çeşitli kentlerde gerçekleştirilen protestolarda güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale etmesi sonucu can kaybının 91’e yükseldiğini bildirdi. Mandalay’da hayatını kaybeden 29 kişi arasında 5 yaşında bir çocuğun da olduğu belirtilerek, Yangon’da ise en az 24 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Myingyan’de de en az 2 protestocunun yaşamını yitirdiği kaydedildi. Diğer ölümlerin farklı kentlerde kayda geçtiği ifade edilirken, 1 yaşında bir bebeğin gözüne plastik mermi isabet ettiği belirtildi.

Tayland sınırı yakınlarındaki karakolda 10 kişi öldürüldü
Myanmar’da etnik silahlı gruplardan biri olan Karen Ulusal Birliği’nin de Tayland sınırına yakın bir ordu karakolunu istila ederek, karakoldaki 10 kişiyi öldürdüğü öğrenildi. Çatışmada Karen Ulusal Birliği’ne mensup bir kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Protestoculardan Thu Ya Zaw, "Bizi evlerimizde bile öldürüyorlar. Ne olursa olsun protestolara devam edeceğiz, askeri cunta düşene kadar savaşmak zorundayız" dedi.

“Rusya gerçek bir dost”
Myanmar’ın Ang San Su Çi liderliğindeki seçilmiş hükümeti darbeyle devirerek iktidarı ele geçiren Min Aung Hlaing, Rusya, Çin, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Vietnam, Laos ve Tayland’ın ülkeye temsilci gönderdiğini ancak Rusya’nın Bakan gönderen tek ülke olduğunu belirterek, "Rusya gerçek bir dost" dedi.
Myanmar ordusu, 1 Şubat’ta Aung San Suu Kyi’nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020’deki genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuş, Suu Kyi başta olmak üzere birçok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alınmıştı. Darbeye tepki gösteren halk protestolarını sürdürürken, darbeciler ise kan dökmeye devam ediyor.

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