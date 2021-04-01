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Myanmar’da darbe karşıtları ordunun hazırladığı 2008 anayasasını yaktı

01.04.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Myanmar’da darbe karşıtı milletvekilleri tarafından kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH), ordunun hazırladığı 2008 anayasasının tanınmadığını duyurdu.

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Myanmar’da darbe karşıtı milletvekilleri tarafından kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH), ordunun hazırladığı 2008 anayasasının tanınmadığını duyurdu. Açıklamanın ardından protestocular anayasa kitapçıklarını yakmaya başladı.
Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolar kararlılıkla sürdürülüyor. Muhalif milletvekilleri tarafından kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH) yaptığı açıklamada, ordu tarafından hazırlanan 2008 anayasasının artık tanınmadığını bildirdi. CRPH, kendi hazırladıkları Federal Anayasa Anlaşması’nı yayımlarken, açıklamanın ardından Mandalay ve Yangon’da darbe karşıtı göstericiler 2008 anayasası kitapçıklarını yakmaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları da yeni anayasaya destek verdi.

Can kaybı 536’ya yükseldi
Bağımsız bir gözlemci oluşumu olan Siyasi Mahkumlar için Yardım Derneği (AAPP) tarafından yayımlanan günlük raporda, Myanmar’da darbe karşıtı gösterilerde son 24 saatte 15 kişinin güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybettiği, can kaybı sayısının 536’ya yükseldiği bildirildi. Gözaltına alınanların sayısının ise 2 bin 729’a ulaştığı belirtildi.

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