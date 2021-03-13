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Myanmar’da darbeciler 1 protestocuyu daha öldürdü

13.03.2021 18:23 | Son Güncelleme:
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Myanmar’da birçok kentte devam eden protestolara askeri cuntanın müdahalesi sonucu 1 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 6’ya yükseldi.Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı gösteriler kesintisiz sürerken, güvenlik güçleri ise protestoculara yönelik sert müdahalelerine devam ediyor.

Myanmar’da birçok kentte devam eden protestolara askeri cuntanın müdahalesi sonucu 1 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 6’ya yükseldi.

Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı gösteriler kesintisiz sürerken, güvenlik güçleri ise protestoculara yönelik sert müdahalelerine devam ediyor. Ülkede 1988 yılında güvenlik güçleri tarafından öldürülen Phone Maw’ı anmak için Mandalay kentinde gece saatlerinde düzenlenen oturma eylemine müdahale eden güvenlik güçleri tarafından ateş açılmıştı. Yerel kaynaklar, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin ise yaralandığı aktarmıştı. Aynı zamanda Myanmar’ın Pyay bölgesinde ise darbe karşıtı protestolara güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 1 kişi, Yangon’daki protestolarda da 2 kişi hayatını kaybetmişti. Yerel kaynaklar tarafından yapılan yeni açıklamada ise, Pyay bölgesindeki protestolarda 1 kişinin daha hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralandığı belirtildi. Yeni açıklamanın ardından ülke genelindeki protestolarda toplam can kaybı sayısı ise 6’ya yükseldi.

Pyay protestolarında bir görgü tanığı tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçleri ambulansın yaralılara ulaşmasını ilk başta durdurdu ve daha sonra izin verdi. İzin verdiklerinde yaralılardan birinin durumu kritik hale geldi, daha sonra da hayatını kaybetti" dedi.

Öte yandan Myanmar’da 1988 yılında Phone Maw’ın ve diğer bir öğrencinin güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülmesinin ardından askeri hükümete karşı geniş çaplı protestolar düzenlenmişti. Ordunun protestoları bastırmak için uyguladığı şiddet sonucu yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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