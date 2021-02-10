Myanmar’da darbeye karşı "kostümlü" protesto

Myanmar’ın Yangon kentinde gençler ve güzellik yarışmalarının katılımcıları, darbeye karşı tepkilerini göstermek için kostümleriyle protesto gerçekleştirdi.

Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta darbe yaparak yönetime el koymasına yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. Askeri darbeye karşı kitlesel sokak protestolarının 5. günü ilginç görüntülere sahne oldu. Ülkenin en büyük kenti Yangon’da bugün gerçekleştirilen protestoda gençler balo kıyafetleriyle sokaklara döküldü. "Prenses protestosu" olarak adlandırılan gösterilerde protestoculardan biri, "Protestolara gençlerin de katıldığını göstermek istedik. Bu kostümlerin bunu yapmanın en iyi yolu olduğunu düşündük" ifadelerini kullandı. Protestoda ayrıca güzellik yarışmalarında boy gösterenler de yer aldı. Katılımcılar taçları ve sahne kıyafetleriyle gerçekleştirdikleri yürüyüşte "Adalet istiyoruz", "Demokrasi için mücadele" yazılı pankartlar taşıdı.

Başka bir grup ise şişme havuzlarıyla birlikte Myanmar’daki Japon Büyükelçiliği önünde toplandı.

Ne olmuştu?

Myanmar’da 49 yıllık askeri yönetimin ardından Kasım 2020’de ikinci kez demokratik genel seçimler yapılmıştı. Myanmar ordusu, geçtiğimiz 1 Şubat’ta Aung San Suu Kyi’nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020’de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar’da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Yasaklara rağmen halk darbeye karşı tepki göstermek için protestolarını sürdürüyor.

