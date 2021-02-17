HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Myanmar’da darbeye karşıtı protestolar geniş katılımlarla sürüyor

Myanmar’da darbeye karşıtı protestolar geniş katılımlarla sürüyor

17.02.2021 12:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Myanmar’da ordunun yönetime el koymasının ardından başlatılan protestolar aralıksız devam ediyor.

Myanmar’da ordunun yönetime el koymasının ardından başlatılan protestolar aralıksız devam ediyor. Başta Yangon olmak üzere diğer kentlerde düzenlenen yürüyüşlerde Aung San Suu Kyi’nin serbest bırakılması ve demokrasi çağrısı yapıldı.
Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından darbe karşıtları protestolarını sürdürüyor. Ülke genelinde kitlesel protestolar devam ederken, ülkenin en büyük kenti Yangon’da binlerce kişi sokaklarda darbeye karşı yürüyüş gerçekleştirdi. Bir grup, motor arızasını gerekçe göstererek araçlarını grup halinde yola park ederek güvenlik güçlerini engellemeye çalıştı. Kentin farklı noktalarında birçok grup gerçekleştirdikleri yürüyüşte, Myanmar’ın devrik lideri Aung San Suu Kyi’nin serbest bırakılması ve demokrasi çağrısında bulundu. Başkent Naypyitaw’da da özel banka çalışanları ve mühendisler başta olmak üzere binlerce gösterici, aynı taleplerle sloganlar atarak yürüdü.
Mandalay’da da protestocular, Pazartesi günü güvenlik güçlerinin bin civarındaki göstericiye silah doğrulttuğu belirtilen sokaklarda yürüdü. Yerel kaynaklar, polisin kalabalığa karşı plastik mermi kullandığını ve birkaç kişinin yaralandığını belirtti.
Myanmar’da sivil itaatsizlik hareketinin parçası olarak organize edilen yürüyüşlere öncülük eden sağlık çalışanlarına birçok memur da destek veriyor. Siyasi Mahkumlara Yardım Derneği tarafından yapılan açıklamada, darbeden bu yana çoğu gece baskınlarında olmak üzere 450’den fazla tutuklama yapıldığı bildirildi. Tutuklananlar arasında Aung San Suu Kyi’nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) üst düzey yöneticileri de bulunuyor.

Protestoculardan Çin’e suçlama
Myanmar’daki askeri darbeye ABD, Türkiye, Avrupa başta olmak üzere birçok ülkeden peş peşe kınama mesajları gelirken, Çin şu ana kadar darbeyi kınamadı. Bazı protestocular, uzun süredir Myanmar’ın ana silah tedarikçisi ve ülkede büyük yatırımları olan Pekin yönetimini cuntayı desteklemekle suçluyor. Dün Çin Büyükelçisi Chen Hai ise yaptığı paylaşımda, Pekin’in protestocular ve ordunun diyalog yoluyla aralarındaki anlaşmazlıkları çözebilmelerini dilediğini belirterek, "Myanmar’daki mevcut gelişme, kesinlikle Çin’in görmek istediği şey değil" ifadelerini kullanmıştı. Chen ayrıca, Çin’in Myanmar’a interneti kontrol etmesi için yardım ettiği ve Çinli askerlerin Myanmar sokaklarında boy gösterdiği yönündeki iddiaları da yalanlamıştı.

Ne olmuştu?
Myanmar’da 49 yıllık askeri yönetimin ardından Kasım 2020’de ikinci kez demokratik genel seçimler yapılmıştı. Myanmar ordusu, geçtiğimiz 1 Şubat’ta Aung San Suu Kyi’nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020’de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar’da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gökyüzünde evlilik teklifi! Gökyüzünde evlilik teklifi!
Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım...Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım...
Kıl kökü iltihabı nedir? Nasıl anlaşılır?Kıl kökü iltihabı nedir? Nasıl anlaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Meteoroloji 69 il için uyardı!

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Survivor'da şok veda! Ünlü isim elendi

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

Kayıp doktoru bulan ekipler şoke oldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Son Dakika: Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

İl il açıklanacak veriler için gözler Bakanlığa çevrildi

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Dünyada örneği yok! Gara'daki mağaraya şok baskın

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Gara şehidinin cenazesinde gerginlik!

Diğer Haberler

65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti İstanbul'da da başladı

İstanbul'da başladı: 65 yaş üstü yararlanacak

Son Dakika: Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın hapsi istendi

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın hapsi istendi

Son Dakika! Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım, kafasından vurulmuş

Gara şehidi polisin babası: Oğlumun cenazesini yıkadım...

Son Dakika: Tunceli Belediye Başkanı 'Komünist Başkan' Fatih Maçoğlu'nun kardeşine uyuşturucudan gözaltı

'Komünist Başkan'ın kardeşine uyuşturucudan gözaltı

Manisa'da ilginç olay: Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

Hastanede tanıştığı kadına 1 milyon 400 bin lira kaptırdı

Mutasyonlu koronavirüs hastaları ayrı odalarda özel takip ediliyor

Mutasyonlu koronavirüs hastaları ayrı odalarda özel takip ediliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.