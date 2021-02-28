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Myanmar’da En Kanlı Gün

28.02.2021 17:45 | Son Güncelleme:
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Myanmar’da En Kanlı Gün

Myanmar’da polis askeri darbeyi protesto eden göstericilere ateş açtı. Ena z 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor

Myanmar’da polis askeri darbeyi protesto eden göstericilere ateş açtı. Ena z 11 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

28 Şubat, haftalardır süren protestolarda en kanlı gün olarak kayıtlara geçti. Myanmar’da 1 Şubat’taki askeri darbenini ardından protestolar düzenleniyor.

Askerlerin de protestoculara karşı polislere yardımcı olduğu belirtiliyor.

Olaylar sırasında yaralananların protestocular tarafından hastanelere taşındığı kaydediliyor.

Bir Birleşmiş Milletler yetkilisi Yangon kentinde en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Polisin Dawei kentinde de ateş açtığı kaydediliyor. Mandalay kentinde de ölüm haberi geldi.

Polis ayrıca Lashio, Myeik ve Hpa-An’daki protestoları da dağıttı.

Cunta lideri General Min Aung Hlaing geçen hafta yetkililerin protestolarda minimum güç kullandığını belirtmişti.

Protestolarda toplamda yaklaşık 15 kişi yaşamını yitirdi. Ordu, bir polisin de olaylar sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

1 Şubat’taki darbeyle birlikte ülkenin lideri Aung San Suu Kyi gözaltına alınmıştı.

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