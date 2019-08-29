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Myanmar'da film yapımcısına hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 12:35 | Son Güncelleme

Ülkenin ünlü film yapımcılarından Min Htin Ko Ko Gyi, sosyal medyada orduyu itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle bir yıl hapse mahkum edildi

YANGON (AA) - Myanmar'da, ülkenin önde gelen film yapımcısı Min Htin Ko Ko Gyi, sosyal medyada orduyu itibarsızlaştırdığı gerekçesiyle bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eleştirel sosyal medya paylaşımlarıyla orduyu itibarsızlaştırdığı suçlamasının ardından 12 Nisan'da tutuklanan Myanmar İnsan Hakları İnsanlık Onuru Film Festivali kurucusu Min Htin Ko Ko Gyi, bir yıl hapse mahkum edildi.

Ko Gyi'nin avukatı Robert San Aung, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hakimin müvekkiline bir yıl hapis cezası verdiğini belirterek mahkemenin, suçlamayı yönelten ordu mensubunun bir diğer şikayetini işleme alıp almayacağına henüz karar vermediğini söyledi.

Film yapımcısı, sosyal medyada Myanmar'da eski cunta rejimi tarafından şekillendirilen, askere yasama ve yönetimde daha geniş yetkiler veren 2008 anayasasını eleştiren paylaşımlarda bulunmuştu.

Karaciğer kanseri olan ve tutuklanmadan önce ağır bir ameliyat geçiren Ko Gyi'nin, kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilmişti.

Uluslararası Af Örgütü, ay başında, Myanmarlı yetkililere, Ko Gyi'nin aleyhindeki suçlamaları bir an önce düşürmesi çağrısı yapmıştı.

Myanmarlı yetkililer, aktivistler ve insan hakları savunucuları hakkında soruşturma açmak için tartışmalı katı yasalara başvurmakla itham ediliyor.

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Min Htin Ko Ko Gyi Myanmar

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