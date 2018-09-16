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Myanmar’da Gazetecilere Destek Gösterisi

16.09.2018 22:06 | Son Güncelleme

Myanmar’ın en büyük kenti Yangon’da onlarca öğrenci, aktivist ve gazeteci Reuters haber ajansından iki gazeteciye 7 yıl hapis cezası verilmesini protesto etti

Myanmar’da Gazetecilere Destek Gösterisi

Myanmar’ın en büyük kenti Yangon’da onlarca öğrenci, aktivist ve gazeteci Reuters haber ajansından iki gazeteciye 7 yıl hapis cezası verilmesini protesto etti.

Gazeteciler Wa Lone ve Kyaw Soe Oo geçen Aralık’ta iki polis yetkilisiyle buluşmalarından ve onlardan bir dizi belgeler almalarının ardından tutuklanmıştı.

Gazeteciler Resmi Gizlilik Yasası’nı ihlal etmekle suçlanmıştı. Yasa 1923 yılında Myanmar’ın adı Burma iken ve İngiliz himayesinde olduğu bir dönemde yürürlüğe girmişti.

İki gazeteci iki hafta önce 7’şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Protestocular Yangon’da iki gazetecinin görüntüsünün yer aldığı siyah balonları gökyüzüne bıraktı ve gazetecilere yönelik kararı kınayan sloganlar attı, posterler taşıdı.

Myanmar’ın içinden ve dışından gazeteciler mahkemenin gazetecilere yönelik kararını kınadı ve bunun ülkenin kötüleşen basın özgürlüğünün göstergesi olduğunu kaydetti.

Geçen hafta yayınlanan Birleşmiş Milletler raporunda Myanmar’ın bir dizi tartışmalı yasayı kullanarak gazetecilerin işlerini yapmasına engel olduğu sonucuna varılmıştı.

Lone ve Soe Oo’nun davası Myanmar’daki medyaya karşı yargısal tacize örnek gösterilmişti.

Myanmar lideri Aung San Suu Kyi gazetecilere yönelik kararı savunmuştu.

Suu Kyi’nin demokrasi ve insan hakları savunucusu görünümü Arakan’daki şiddetli askeri saldırılara karşı konuşamaması nedeniyle zaten zarar görmüştü.

700 bin Arakanlı Müslüman Myanmar ordusunun şiddeti nedeniyle Bangladeş’e kaçmak zorunda kalmıştı. Myanmar ordusunun Arakan’da yaptıkları bir Birleşmiş Milletler raporunda ‘soykırım’ olarak nitelendirilmişti.

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