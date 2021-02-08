Myanmar'da genel grev çağrısı

Protestoların devam ettiği ülkede sosyal medyaya erişim engeli sürüyor.Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'da 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine bir hafta öne yönetime el koyan orduya karşı protestolar sürüyor. Ülkenin önde gelen aktivistleri genel grev çağrısı yaparken, hafta sonu başlayan gösteriler bugün de devam etti. Ülkenin kuzeyindeki Mandalay kentinde geniş katılımlı bir protesto düzenlenirken, ülkenin en büyük kentlerinde Yangon ve başkent Naypyidaw'da da darbe karşıtı eylemler gerçekleştiği bildirildi. Sosyal medyadaki fotoğraflarda güvenlik güçlerinin göstericilere tazyikli su ile müdahale ettiği görüldü.

Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, ülkede hafta sonu düzenlenen darbe karşıtı protestolara on binlerce kişi katıldı. Göstericilerin protestolarda "Ana Suu'yu derhal serbest bırakın," "Ordu diktatörlüğüne son" gibi sloganların yer aldığı dövizler taşıdığı görüldü. Geçen hafta da çok sayıda memur, hemşire, mühendis, öğretmen gibi devlet görevlileri darbeye tepki göstermiş ve iş bırakma eylemi yapmıştı. Göstericiler darbenin ardından görevden alınarak ev hapsine konulan Myanmar Devlet Danışmanı Aung San Suu Kyi'nin ve tutuklu diğer politikacıların serbest bırakılmasını talep ediyor.