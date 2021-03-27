HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Myanmar’da güvenlik güçleri göstericilere ateş açtı: Ölü sayısı artıyor

Myanmar’da güvenlik güçleri göstericilere ateş açtı: Ölü sayısı artıyor

27.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Myanmar’da ülkenin farklı kentlerinde askeri darbeyi protesto etmek için sokağa çıkan göstericilere ateş açıldı.

Myanmar’da güvenlik güçleri göstericilere ateş açtı: Ölü sayısı artıyor

Protestolarda en az 59 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.Myanmar'da güvenlik güçlerinin ülkenin birçok kentnde darbeyi protesto etmek için sokağa dökülen çok sayıda göstericiye ateş açtığı bildirildi. Bazı yerel basın kaynaklarda ölü sayısının 59 olduğu bazı kaynaklarda ise 90'ı aştığı belirtildi. Irrawaddy News adlı haber portalında, güvenlik güçlerinin protestolara müdahalesi sırasında yaşları 7, 10 ve 13 olan üç çocuğun hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Ülkede darbe karşıtlarının eylemlere katılmaları halinde "başlarından ve sırtlarından vurulabilecekleri" yönündeki uyarılara rağmen, Yangon, Mandalay ve diğer bölgelerde on binlerce kişi sokaklara çıktığı bildirildi. Askeri cuntanın ise artan ölü sayısına rağmen "Silahlı Kuvvetler Günü" kutlamalarına devam ettiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin ülkenin en az 28 kentinde darbe karışıtı gösterilere müdahale ettiği ifade ediliyor.

Böylece askeri darbenin gerçekleştirildiği 1 Şubat'tan bu yana öldürülen sivillerin sayısı 400'e yaklaştı. Darbe karşıtı grup Ulusal Meclisi Temsil Komitesi'nin (CRPH) Sözcüsü Dr. Sasa, "Bugün silahlı kuvvetler için bir utanç günü'' diye konuştu. Sözcü, generallerin 300'den fazla masum sivili öldürdükten hemen sonra Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutladıklarını kaydetti. Başkent Nay Pyi Taw'da'taki askeri geçide başkanlık eden General Min Aung Hlaing ise seçim sözünü yineledi, ancak bir tarih vermekten kaçındı. General, "ordunun ulusun tamamıyla demokrasiyi korumak adına el ele vermek istediğini” söyledi.

ABD Büyükelçiliği: Kültür merkezine ateş açıldı

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Myanmar'ın en büyük kenti Yangon'daki Amerikan kültür merkezine de ateş açıldığı belirtildi. Elçilik sözcüsü yaptığı açıklamada olayda yaralanan olmadığı, incelemelerin devam ettiğini belirtti.

ABD, 1 Şubat'ta askeri darbenin gerçekleştirildiği ülkede yaşananları sert biçimde eleştiriyor.

AB ve Birleşik Krallık'tan kınama

Yangon'daki Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık temsilcilikleri ülkede silahsız sivillerin öldürülmesini kınadı. AB Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "76. Myanmar Silahlı Kuvvetler Günü bir terör ve yüzkarası günü olarak kalacaktır. Çocuklar da dahil, silahsız sivillerin öldürülmesi meşru kılınmayacak eylemlerdir'' denildi.

[DIV]-0

Birleşik Krallık'ın açıklamasında da güvenlik güçlerinin silahsız sivilleri vurarak kendilerini itibarsızlaştırdıkları ifade edildi.

[DIV]-1

rtr,AFP /SÖ, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyorYıllardır gelen tacizlere aldırış etmiyor! Bu halini görenler kaçıyor
Ülke şokta! Protestolarda polis ateş açtı: 56 kişi öldüÜlke şokta! Protestolarda polis ateş açtı: 56 kişi öldü
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Diğer Haberler

Rekor kırıldı! Süper soğuk fırtınada -111 derece

Rekor kırıldı! Süper soğuk fırtınada -111 derece

Kahire’de bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı

Kahire’de bina çöktü: 8 ölü, 29 yaralı

Myanmar'daki protestolarda polis ateş açtı! 56 kişi öldü

Ülke şokta! Protestolarda polis ateş açtı: 56 kişi öldü

Japonya’da 47 anafilaksi vakası! Ölümcül risk sağlık çalışanlarında gözlendi

Sağlık çalışanlarında gözlendi! Aşılama sonrası 47 kişi...

Seks robotları sayesinde! Unutamadığınız eski sevgiliniz hala yanınızda olabilir

Unutamadığınız eski sevgiliniz hala yanınızda olabilir!

Evin arka bahçesinde kazı yaparken ortaya çıktı! 6 yaşındaki çocuk 400 milyon yıllık fosil buldu

Evin arka bahçesinde kazı yaparken ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.