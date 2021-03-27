Myanmar’da güvenlik güçleri göstericilere ateş açtı: Ölü sayısı artıyor

Protestolarda en az 59 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.Myanmar'da güvenlik güçlerinin ülkenin birçok kentnde darbeyi protesto etmek için sokağa dökülen çok sayıda göstericiye ateş açtığı bildirildi. Bazı yerel basın kaynaklarda ölü sayısının 59 olduğu bazı kaynaklarda ise 90'ı aştığı belirtildi. Irrawaddy News adlı haber portalında, güvenlik güçlerinin protestolara müdahalesi sırasında yaşları 7, 10 ve 13 olan üç çocuğun hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Ülkede darbe karşıtlarının eylemlere katılmaları halinde "başlarından ve sırtlarından vurulabilecekleri" yönündeki uyarılara rağmen, Yangon, Mandalay ve diğer bölgelerde on binlerce kişi sokaklara çıktığı bildirildi. Askeri cuntanın ise artan ölü sayısına rağmen "Silahlı Kuvvetler Günü" kutlamalarına devam ettiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin ülkenin en az 28 kentinde darbe karışıtı gösterilere müdahale ettiği ifade ediliyor.

Böylece askeri darbenin gerçekleştirildiği 1 Şubat'tan bu yana öldürülen sivillerin sayısı 400'e yaklaştı. Darbe karşıtı grup Ulusal Meclisi Temsil Komitesi'nin (CRPH) Sözcüsü Dr. Sasa, "Bugün silahlı kuvvetler için bir utanç günü'' diye konuştu. Sözcü, generallerin 300'den fazla masum sivili öldürdükten hemen sonra Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutladıklarını kaydetti. Başkent Nay Pyi Taw'da'taki askeri geçide başkanlık eden General Min Aung Hlaing ise seçim sözünü yineledi, ancak bir tarih vermekten kaçındı. General, "ordunun ulusun tamamıyla demokrasiyi korumak adına el ele vermek istediğini” söyledi.