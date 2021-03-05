Myanmar’da güvenlik güçleri protestoculara ateş açmaya devam ediyor

Myanmar’ın Mandalay kentinde devam eden darbe karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açması sonucu boynundan vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar’da 1 Şubat’ta ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda kan akmaya devam ediyor. Ülkenin en büyük ikinci kenti Mandalay’da bugün binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen protestolarda, "Taş devri bitti, bizi tehdit ettiğiniz için korkmuyoruz" şeklinde sloganlar atıldı. Güvenlik güçleri ise kalabalığı dağıtmak için bir kez daha gerçek mermi kullandı. Görgü tanıkları ve yerel basın, açılan ateş sonucu 1 kişinin boynundan vurularak hayatını kaybettiğini duyurdu. Vurulan protestocuyu muayene eden bir doktor basına yaptığı açıklamada, "25 yaşlarında olduğunu düşünüyorum. Ama halen aile üyelerini bekliyoruz" diye konuştu. Yangon kentinde ise polisin beyaz önlüklü yaklaşık 100 doktorun katıldığı protestoyu dağıtmak için plastik mermi ve ses bombası kullandığı aktarıldı.

Ülke genelinde elektrik kesintisi

Myanmar’da darbe karşıtı protestoları dağıtmak için kanlı müdahaleler devam ederken, ülkenin birçok noktasında elektrik kesintileri yaşanıyor. Myitkyina’dan güneydeki başkent Naypyitaw, Yangon ve Mawlamyine’e kadar birçok kentteki elektrik kesintisinin "sistem arızasından" kaynaklandığı belirtildi.