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Myanmar’da güvenlik güçleri protestoculara ateş açmaya devam ediyor

05.03.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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Myanmar’ın Mandalay kentinde devam eden darbe karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açması sonucu boynundan vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.Myanmar’da 1 Şubat’ta ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda kan akmaya devam ediyor.

Myanmar’ın Mandalay kentinde devam eden darbe karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açması sonucu boynundan vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.
Myanmar’da 1 Şubat’ta ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolarda kan akmaya devam ediyor. Ülkenin en büyük ikinci kenti Mandalay’da bugün binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen protestolarda, "Taş devri bitti, bizi tehdit ettiğiniz için korkmuyoruz" şeklinde sloganlar atıldı. Güvenlik güçleri ise kalabalığı dağıtmak için bir kez daha gerçek mermi kullandı. Görgü tanıkları ve yerel basın, açılan ateş sonucu 1 kişinin boynundan vurularak hayatını kaybettiğini duyurdu. Vurulan protestocuyu muayene eden bir doktor basına yaptığı açıklamada, "25 yaşlarında olduğunu düşünüyorum. Ama halen aile üyelerini bekliyoruz" diye konuştu. Yangon kentinde ise polisin beyaz önlüklü yaklaşık 100 doktorun katıldığı protestoyu dağıtmak için plastik mermi ve ses bombası kullandığı aktarıldı.

Ülke genelinde elektrik kesintisi
Myanmar’da darbe karşıtı protestoları dağıtmak için kanlı müdahaleler devam ederken, ülkenin birçok noktasında elektrik kesintileri yaşanıyor. Myitkyina’dan güneydeki başkent Naypyitaw, Yangon ve Mawlamyine’e kadar birçok kentteki elektrik kesintisinin "sistem arızasından" kaynaklandığı belirtildi.

Myanmar’daki şiddete komşu ülkeden tepki
Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, Myanmar’da silahlı kuvvetlerin halkına karşı silah kullanmasının "ulusal bir utanç" olduğunu ifade etti. Orduyu barışçıl bir çözüm aramaya çağıran Bakan Balakrishnan, dış baskının ülkedeki durum üzerinde yalnızca sınırlı bir etki oluşturabileceğini belirtti.

YouTube’dan Myanmar ordusu ile bağlantılı kanallara engel
ABD merkezli video paylaşım ağı YouTube ise topluluk kurallarını ve hizmet şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Myanmar ordusu tarafından yönetilen 5 kanalın kapatıldığını duyurdu. Şirket tarafından bugün yapılan açıklamada, Myawaddy Media, MRTV, WD Online Broadcasting, MWD Variety ve MWD Myanmar yayıncılarının kanallarının faaliyetlerinin sonlandırıldığı bildirildi.

BMGK’nın toplanması bekleniyor
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Thomas Andrews, bugün Myanmar’daki durumu görüşmek üzere toplanması beklenen Güvenlik Konseyi’ni küresel bir silah ambargosu uygulamaya ve cuntaya karşı ekonomik yaptırımlar uygulamaya çağırdı.

Protestolarda 50’den fazla kişi yaşamını yitirdi
Öte yandan Myanmar ordusu, 1 Şubat’ta Aung San Suu Kyi’nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020’de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar’da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener geçtiğimiz 3 Mart’ı, darbe karşıtı protestoların “en kanlı” günü olarak nitelendirirken, yalnızca bir günde 38 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Burgener açıklamasında, "Darbeden bu yana 50’den fazla kişi öldü ve birçoğu yaralandı” ifadesini kullanmıştı.
1 Şubat’tan bu yana devam eden gösterilerde 29’u gazeteci olmak üzere bin 700’den fazla kişi de tutuklanmıştı.

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