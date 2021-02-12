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Myanmar’da güvenlik güçlerinden darbe karşıtlarına plastik mermili müdahale

12.02.2021 12:38 | Son Güncelleme:
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Myanmar’ın Mawlamyine kentinde gerçekleştirilen darbe karşıtı protestoda güvenlik güçlerinin plastik mermi kullanması sonucu 3 kişi yaralandı.Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasına yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor.

Myanmar’ın Mawlamyine kentinde gerçekleştirilen darbe karşıtı protestoda güvenlik güçlerinin plastik mermi kullanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasına yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. Cuntanın ülke genelindeki kitlesel protestoları durdurma çağrısına rağmen demokrasi yanlısı gösteriler devam ediyor. Myanmar’ın 4. büyük kenti Mawlamyine’de polis on binlerce protestocudan oluşan kalabalığı dağıtmak için plastik mermi kullandı. Sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken görüntülerde polisin bir protestocuyu darp ettiği görülürken, saniyeler sonra başka bir polisin silahını ateşlediği görüldü. Kızıl Haç yetkilisi Kyaw Myint, çıkan olaylarda 3 kişinin yaralandığı duyurarak, "Bir kadın karnından, bir erkek yüzünden, diğeri kolundan yaralandı. Kalabalık hala büyüyor" ifadelerini kullandı.
Ülkenin en büyük kenti Yangon’da ise yüzlerce doktorun aralarında bulunduğu protestocular orduyu kınayan ifadelerin yer aldığı pankartlarla yürüyüş düzenledi. Başkent Naypyitaw’da ve Myitkyina kenti de darbe karşıtı protestolara sahne olmaya devam ediyor.

Ne olmuştu?
Myanmar’da 49 yıllık askeri yönetimin ardından Kasım 2020’de ikinci kez demokratik genel seçimler yapılmıştı. Myanmar ordusu, geçtiğimiz 1 Şubat’ta Aung San Suu Kyi’nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020’de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar’da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti. Yasaklara rağmen halk darbeye karşı tepki göstermek için protestolarını sürdürüyor.

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