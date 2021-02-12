Myanmar’da güvenlik güçlerinden darbe karşıtlarına plastik mermili müdahale

Myanmar’ın Mawlamyine kentinde gerçekleştirilen darbe karşıtı protestoda güvenlik güçlerinin plastik mermi kullanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasına yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. Cuntanın ülke genelindeki kitlesel protestoları durdurma çağrısına rağmen demokrasi yanlısı gösteriler devam ediyor. Myanmar’ın 4. büyük kenti Mawlamyine’de polis on binlerce protestocudan oluşan kalabalığı dağıtmak için plastik mermi kullandı. Sosyal medyada yayılan ve büyük tepki çeken görüntülerde polisin bir protestocuyu darp ettiği görülürken, saniyeler sonra başka bir polisin silahını ateşlediği görüldü. Kızıl Haç yetkilisi Kyaw Myint, çıkan olaylarda 3 kişinin yaralandığı duyurarak, "Bir kadın karnından, bir erkek yüzünden, diğeri kolundan yaralandı. Kalabalık hala büyüyor" ifadelerini kullandı.

Ülkenin en büyük kenti Yangon’da ise yüzlerce doktorun aralarında bulunduğu protestocular orduyu kınayan ifadelerin yer aldığı pankartlarla yürüyüş düzenledi. Başkent Naypyitaw’da ve Myitkyina kenti de darbe karşıtı protestolara sahne olmaya devam ediyor.