Myanmar’da Hava Saldırılarından Kaçanlar Tayland’a Sığınıyor

Hafta sonu düzenlenen hava saldırılarının ardından yaklaşık 2 bin 500 kişinin Tayland’ın Mae Hong Son bölgesine göç ettiği belirtiliyor. Tayland Başbakanı Prayut Chan-ocha Pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinin batı sınırındaki duruma değinerek hükümetin olası bir göç akınına hazırlık yaptığını söyledi.

İki bin beş yüz kişi göç etti

Bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşu Free Burma Rangers’ın (Özgür Burma Savaşçıları) üyelerinden Dave Eubank’e göre Myanmar ordusu, Pazar gecesi üç hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında bir çocuğun ağır yaralandığı; ancak can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Cumartesi günü ülke genelinde düzenlenen protestolarda en az 100 kişi hayatını kaybetti. Bu, olayların başlamasından bu yana yaşanan en kanlı gün olarak kayıtlara geçti.

Myanmar’daki etnik Karen halkının yaşadığı bölgelere yönelik hava saldırıları, 1 Şubat’taki darbenin ardından protesto gösterilerine sert şekilde müdahale eden askeri yönetimin uyguladığı şiddetli baskı yöntemlerinde gerilimi daha da tırmandırdı.

Myanmar ordusunun sınır bölgelerine yönelik düzenlediği hava saldırıları darbenin ardından yaşanan krize yeni bir boyut daha ekledi. Daha fazla sayıda kişinin komşu ülke Tayland’a kaçmasından endişe ediliyor.

“Topraklarımıza kitlesel bir göç olmasını istemiyoruz ancak insan haklarını da göz önünde bulunduracağız” diyen Tayland Başbakanı, göç edenlerin barınması için bazı yerler hazırladıklarını belirtti ancak “şu aşamada mülteci merkezlerinin hazırlanmasından söz etmek istemiyoruz. O kadar ileri gitmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yetkililer mültecilerin geri çevrildiği iddialarını yalanladı

Bazı aktivist gruplar Myanmar’dan Tayland’a kaçan iki bin mültecinin devam eden hava saldırılarına rağmen geri çevrildiğini iddia etti; ancak Taylandlı yetkililer bunu yalanlayarak Myanmar’dan kaçanların sınır hattında güvenli bir yerde tutulduklarını belirtti.

Pazar günü bölgeden gelen bir görüntüde, aralarında çok sayıda küçük çocukların da olduğu bir grup köylünün evlerinden kaçtıkları, bohça ve sepetlerle eşyalarını taşıyan köylülerin ormanlık bir alanda dinlendikleri görülmüştü.

Şimdiye kadar Tayland’a kaçanların dışında yaklaşık 10 bin kişinin de Myanmar’ın kuzeyindeki Karen eyaleti içerisinde göç etmek zorunda kaldıkları belirtiliyor.