HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Myanmar’da Hava Saldırılarından Kaçanlar Tayland’a Sığınıyor

Myanmar’da Hava Saldırılarından Kaçanlar Tayland’a Sığınıyor

29.03.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Myanmar ordusunun sınır bölgelerine yönelik düzenlediği hava saldırıları darbenin ardından yaşanan krize yeni bir boyut daha ekledi. Daha fazla sayıda kişinin komşu ülke Tayland’a kaçmasından endişe ediliyor

Myanmar’da Hava Saldırılarından Kaçanlar Tayland’a Sığınıyor

Myanmar ordusunun sınır bölgelerine yönelik düzenlediği hava saldırıları darbenin ardından yaşanan krize yeni bir boyut daha ekledi. Daha fazla sayıda kişinin komşu ülke Tayland’a kaçmasından endişe ediliyor.

Myanmar’daki etnik Karen halkının yaşadığı bölgelere yönelik hava saldırıları, 1 Şubat’taki darbenin ardından protesto gösterilerine sert şekilde müdahale eden askeri yönetimin uyguladığı şiddetli baskı yöntemlerinde gerilimi daha da tırmandırdı.

Cumartesi günü ülke genelinde düzenlenen protestolarda en az 100 kişi hayatını kaybetti. Bu, olayların başlamasından bu yana yaşanan en kanlı gün olarak kayıtlara geçti.

Bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşu Free Burma Rangers’ın (Özgür Burma Savaşçıları) üyelerinden Dave Eubank’e göre Myanmar ordusu, Pazar gecesi üç hava saldırısı düzenledi. Hava saldırısında bir çocuğun ağır yaralandığı; ancak can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

İki bin beş yüz kişi göç etti

Hafta sonu düzenlenen hava saldırılarının ardından yaklaşık 2 bin 500 kişinin Tayland’ın Mae Hong Son bölgesine göç ettiği belirtiliyor. Tayland Başbakanı Prayut Chan-ocha Pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinin batı sınırındaki duruma değinerek hükümetin olası bir göç akınına hazırlık yaptığını söyledi.

“Topraklarımıza kitlesel bir göç olmasını istemiyoruz ancak insan haklarını da göz önünde bulunduracağız” diyen Tayland Başbakanı, göç edenlerin barınması için bazı yerler hazırladıklarını belirtti ancak “şu aşamada mülteci merkezlerinin hazırlanmasından söz etmek istemiyoruz. O kadar ileri gitmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yetkililer mültecilerin geri çevrildiği iddialarını yalanladı

Bazı aktivist gruplar Myanmar’dan Tayland’a kaçan iki bin mültecinin devam eden hava saldırılarına rağmen geri çevrildiğini iddia etti; ancak Taylandlı yetkililer bunu yalanlayarak Myanmar’dan kaçanların sınır hattında güvenli bir yerde tutulduklarını belirtti.

Pazar günü bölgeden gelen bir görüntüde, aralarında çok sayıda küçük çocukların da olduğu bir grup köylünün evlerinden kaçtıkları, bohça ve sepetlerle eşyalarını taşıyan köylülerin ormanlık bir alanda dinlendikleri görülmüştü.

Şimdiye kadar Tayland’a kaçanların dışında yaklaşık 10 bin kişinin de Myanmar’ın kuzeyindeki Karen eyaleti içerisinde göç etmek zorunda kaldıkları belirtiliyor.

Hava saldırılarının, Karen Ulusal Kurtuluş Ordusu’nun Myanmar ordusuna ait askeri bir karakolu Cumartesi sabahı ele geçirmesiyle sonuçlanan saldırıya karşılık olarak düzenlenmiş olabileceği ifade ediliyor.

Karen Ulusal Birliği’nden yapılan resmi açıklamaları yayınlayan internet sitesi Thoolei News’a göre, çatışmada sekiz askerin ele geçirildiği ve 10 askerin öldüğü belirtiliyor. Habere göre çatışmada bir Karen gerillası da öldü.

Son çatışmaların ve hava saldırılarının arka planı

Bölgede çalışan insani yardım görevlilerine göre, Myanmar ordusuna ait uçaklar Pazar günü Karen eyaletinin Mutraw bölgesindeki bir hedefi vurdu. Hava saldırısında iki gerilla öldü, çok sayıda gerilla da yaralandı.

Cumartesi günü de Myanmar ordusuna ait iki askeri uçağın aynı bölgedeki bir köyü bombaladığı ve en az iki köylünün de hayatını kaybettiği belirtiliyor. Myanmar’da hükümet uzun süredir daha fazla özerklik isteyen diğer etnik azınlık grupları gibi Karen savaşçıları ile de savaş halinde.

Ancak hava saldırıları ülkede darbenin ardından göreve gelen askeri yönetimin ülke genelindeki darbe karşıtı protestoları şiddetli bir şekilde bastırdığı bir dönemde endişeye yol açan bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Aung Suu Kyi yönetimindeki hükümetin devrildiği darbe, yaklaşık elli yıl süren askeri yönetimin ardından ülkede demokrasi konusunda sağlanan kazanımları tersine çevirdi. Pazar günü itibariyle askeri yönetimin gelmesinden bu yana en az 459 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede hala devam eden darbe karşıtı gösteriler sırasında yaşanan olaylarda can kaybı devam ediyor. Myanmar güvenlik güçleri tarafından Pazartesi günü en az beş göstericinin öldürüldüğü belirtiliyor. Yalnızca Cumartesi günü aralarında çocukların da olduğu 114 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

ABD’den tepki

ABD Başkanı Joe Biden gazetecilere yaptığı açıklamada, Myanmar’da yaşananlar karşısında bir yanıt üzerinde çalıştıklarını söylemiş ancak ayrıntı vermemişti.

ABD diğer ülkeler gibi askeri yönetime bir dizi yaptırım getirdi ancak yaptırımların şimdiye kadar etkisi çok sınırlı oldu.

BM Güvenlik Konseyi istişare için toplanacak

BM Güvenlik Konseyi’nin Myanmar’da gittikçe tırmanan gerilim konusunda basına kapalı bir değerlendirme toplantısı yapması bekleniyor.

Güvenlik Konseyi Myanmar’da demokrasinin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunmuş ancak orduya yönelik olası yaptırımları henüz değerlendirmeye almamıştı.

Böyle bir durumda Myanmar’a komşu ve dost ülke olan BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden Çin’in olası bir oylamada ya desteği ya da çekimser kalması gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecekFotoğraftaki inanılmaz detay! Çarşamba günü değişecek
Ermenistan: Türkiye ile ilişkilerimizde düzenlemeler yapmalıyızErmenistan: Türkiye ile ilişkilerimizde düzenlemeler yapmalıyız
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Kritik veriler açıklandı: Vaka sayısı 30 bini geçti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Varyant virüste korkutan 'fare' detayı!

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Bakan Soylu’dan merak uyandıran paylaşım

Diğer Haberler

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kabe’de Ramazan ayı hazırlıkları: Tedbirlere devam kararı

Kabe’de Ramazan ayı hazırlıkları: Tedbirlere devam kararı

Ermenistan: Türkiye ile ilişkilerimizde düzenlemeler yapmalıyız

Ermenistan: Türkiye ile ilişkilerimizde düzenlemeler yapmalıyız

Singapur'da maskesini çıkarıp polis memuruna doğru öksüren kişi 14 hafta hapis cezasına çarptırıldı

Maskesini çıkarıp polise öksüren kişiye 14 hafta hapis!

Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı

Süveyş kanalı tamamen trafiğe açıldı!

ABD Stratejik Komutanlığı'nın paylaştığı tweet alay konusu oldu

ABD Stratejik Komutanlığı'nın paylaştığı tweet alay konusu oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.