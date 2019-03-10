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Myanmar'da karakola saldırı: 9 polis öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 15:57 | Son Güncelleme

Myanmar'da karakola saldırı: 9 polis öldü

YANGON (AA) - Myanmar'ın Arakan eyaletinde bir karakola düzenlenen saldırıda 9 polis öldü.

Arakan eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Maung Maung Soe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arakan Ordusu adlı örgütünün 100 kadar üyesinin, dün gece Sittwe yakınında Yoetayote köyünde karakola saldırdığını söyledi.

Maung Maung Soe, saldırıda karakoldaki 9 polis memurunun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Arakan Ordusu örgütü, eyalette özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenliyor. Örgüt daha önce Kaçin ve Şan eyaletlerinde de Myanmar askerleriyle çatışmalara girmişti.

Myanmar ordusu, ocak ayında 13 polisin öldüğü, 9'unun yaralandığı saldırıdan sonra Arakan Ordusu'nu terörist örgüt ilan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
karakol Myanmar

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