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  4. Myanmar'da mayın patlaması: 4 ölü, 6 yaralı

Myanmar'da mayın patlaması: 4 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 19:33 | Son Güncelleme

Myanmar'da mayın patlaması: 4 ölü, 6 yaralı

Myanmar'ın Arakan eyaletinde, bir kara mayınının patlaması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Myanmar Times gazetesindeki habere göre, Arakan eyaletinin kuzeyindeki Buthidaung kasabasında, bir grup çocuk sabah saatlerinde ormanlık alanda yakacak odun toplarken, gruptan birinin daha önce yerleştirilmiş mayına basması üzerine patlama yaşandı.

Yetkililer, patlamada 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını ve 1 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

Patlamada ölenlerin ve yaralananların 8 ila 10 yaşlarında olduğunu bildiren yetkililer, yaralıların tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

Polisin, söz konusu alana mayının kasıtlı yerleştirilip yerleştirilmediğini araştırdığı da ifade edildi.

Kara mayını kazalarının sıkça yaşandığı Myanmar'da, 2011'den 2019'a kadar yaklaşık 1600 kişinin mayın patlaması sonucu yaşamını yitirdiği biliniyor.

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