HABER

Myanmar’da Müslüman avukatı öldüren sanıklara idam

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 13:49 | Son Güncelleme

Myanmar’da mahkeme, Myanmar lideri Aung San Suu Kyi’ni partisi olan Ulusal Demokrasi Birliği Partisi’nin (NLD) danışmanlığını yapan Müslüman avukat Ko Ni’yi öldüren 2 kişiye idam cezası verdi.Myanmar lideri Aung San Suu Kyi’nin partisi olan Ulusal Demokrasi Birliği’nin Partisi’nin (NLD) danışmanlığını da yapan 63 yaşındaki Müslüman avukat Ko Ni, 2017 yılının Ocak ayında öldürüldü.

Myanmar’da mahkeme, Myanmar lideri Aung San Suu Kyi’ni partisi olan Ulusal Demokrasi Birliği Partisi’nin (NLD) danışmanlığını yapan Müslüman avukat Ko Ni’yi öldüren 2 kişiye idam cezası verdi.
Myanmar lideri Aung San Suu Kyi’nin partisi olan Ulusal Demokrasi Birliği’nin Partisi’nin (NLD) danışmanlığını da yapan 63 yaşındaki Müslüman avukat Ko Ni, 2017 yılının Ocak ayında öldürüldü. Cinayetin ardından zanlılar mahkeme kararıyla tutuklanarak hapse atılmıştı. Verilen hapis cezasının ardından, ülkede yıllardır süren askeri yönetimin demokrasiye geçeceği konusundaki şüpheler arttı.
Yangon Uluslararası Havalimanı yakınlarında düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybeden Müslüman kimliği ile ülkenin önde gelen avukatlarından Ko Ni’yi öldüren 4 kişi hakkında bugün karar verildi. Yangon’un kuzey bölgesindeki Mahkeme Heyeti’nden Yargıç Ye Lwin, cinayeti işleyen Kyi Lin ile Lin’e yardım eden Eski Subay Aung Win Zaw’e idam cezası verdi. Lwin, Kyi Lin’in cinayetin ardından taksiciler tarafından takip edildiğini ve olay yerinde yakalandığını kaydederek, Lin’in kendisini takip eden taksi şoförü ile başka bir şahsı daha öldürdüğü için ilk etapta 23 yıl cezaya mahkum edildiğini ifade etti.
Cinayeti işleyenlerden Aung Win Zaw’ın kardeşi olan diğer şahıs Aung Win Khine’ın, cinayet planını başlatmakla suçlandığını aktaran Yargıç Lwin, bir diğer Eski Askeri Subay Zehar Phyo’nun ise Aung Win Khine’a yardım ve yataklıktan 5 yıl hapis cezası aldığını belirtti. Lwin ayrıca, aynı aileden kardeş olan Aung Win Tun’a suçlulara evini açtığı için yardım ve yataklık suçlaması ile 3 yıl hapis cezası verildiğini ifade etti.
Duruşmadan sonra avukat Kyaw Kyaw Htike, "Kyi Lin ve Aung Win Zaw’ın itiraz için 7 günleri var, itiraz edilip edilmeyeceği konusunda onlarla görüşeceğim" dedi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Olayın yaşandığı binanın yöneticisi yaşananları İHA’ya anlattıOlayın yaşandığı binanın yöneticisi yaşananları İHA’ya anlattı
Mimar çifte ölüm tehdidiyle yağma iddiasına 4 gözaltıMimar çifte ölüm tehdidiyle yağma iddiasına 4 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.