"Myanmar'da Müslümanlara zulüm devam ediyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmün devam ettiğini ve ocak-haziran döneminde 11 bin yeni mültecinin Bangladeş'e geçtiğini duyurdu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Arakan'da geçen yıl 25 Ağustos'ta başlayan şiddet olaylarının 700 binden fazla Arakanlı Müslümanı Bangladeş'e sığınmak zorunda bıraktığını anımsattı.
Myanmar hükümetinin, yardım kuruluşlarının Arakan'daki faaliyetlerini büyük oranda engellediğine değinen Dujarric, "Yardım kuruluşlarının faaliyetlerine devam edebilmesi için bölgeye erişim izni verilmesi gerekiyor. Ayrıca hareket özgürlüğü, güvenlik, vatandaşlık gibi bu krizin temel sorunlarına da işaret edilmesi lazım." ifadesini kullandı.
Dujarric, Arakan'da insanların insani yardım ihtiyacının çok fazla olduğuna vurgu yaparak, "BM, Arakan'daki insani durumdan derin endişe duyuyor. Arakan'da 660 bin, (Müslümanların yoğunlukla yaşadığı) kuzeyinde 176 bin kişi insani yardıma muhtaç." uyarısında bulundu.
Dujarric, "Arakan'da şiddet olaylarının sürdüğüne dair bilgiler geliyor. Bu yılın ocak- haziran aylarında 11 bin Arakanlı Müslüman mülteci Bangladeş'e geçti." bilgisini paylaştı.
- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.
Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.
BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.
Uluslararası medya ve kuruluşların Arakan eyaletine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, bugüne kadar Arakanlı Müslümanların geri dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.
Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlar ve insan hakları örgütleri, gerekli güvenli ortam sağlanmadan bu kişilerin Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizliğe yol açacağı endişesini taşıyor.
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