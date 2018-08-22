"Myanmar'da Müslümanlara zulüm devam ediyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmün devam ettiğini ve ocak-haziran döneminde 11 bin yeni mültecinin Bangladeş'e geçtiğini duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Arakan'da geçen yıl 25 Ağustos'ta başlayan şiddet olaylarının 700 binden fazla Arakanlı Müslümanı Bangladeş'e sığınmak zorunda bıraktığını anımsattı.

Myanmar hükümetinin, yardım kuruluşlarının Arakan'daki faaliyetlerini büyük oranda engellediğine değinen Dujarric, "Yardım kuruluşlarının faaliyetlerine devam edebilmesi için bölgeye erişim izni verilmesi gerekiyor. Ayrıca hareket özgürlüğü, güvenlik, vatandaşlık gibi bu krizin temel sorunlarına da işaret edilmesi lazım." ifadesini kullandı.

Dujarric, Arakan'da insanların insani yardım ihtiyacının çok fazla olduğuna vurgu yaparak, "BM, Arakan'daki insani durumdan derin endişe duyuyor. Arakan'da 660 bin, (Müslümanların yoğunlukla yaşadığı) kuzeyinde 176 bin kişi insani yardıma muhtaç." uyarısında bulundu.