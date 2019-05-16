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Myanmar'da Müslümanların ibadet için kullandığı konutlar kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:22 | Son Güncelleme

Yetkililer, 200 kişilik grubun dün gece bir konutu kuşatarak saldırı tehditleri savurduğunu, gerilimin artmaması için Müslüman toplumundan bu mekanların ibadete kapatılmasının istendiğini açıkladı

YANGON (AA) - Myanmar'da Müslümanların ramazanda ibadet için kullandığı 3 konutun bir grubun baskısı ve yetkililerin talebi üzerine kapatıldığı bildirildi.

Myanmarlı yerel meclis üyesi U Nyi Nyi, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, Yangon'un Güney Dagon bölgesinde yerel yetkililer tarafından ramazanda Müslümanlar için geçici ibadethane olarak belirlenen 3 konuttan birinin önünde dün gece toplanan 200 kişilik grubun, mekanların derhal kapatılmasını istediğini söyledi.

U Nyi Nyi, grubun saldırı tehditleri savurması üzerine yerel yönetim ve polisin, gerilimin artmasını önlemek amacıyla Müslümanlardan konutları kapatmalarını istediğini ve talebin kabul edildiğini bildirdi.

Yerel hükümetin daha önce 15 konuttan sadece 3'ünün ramazan ayında geçici ibadete açılmasına izin verdiği ifade edildi.

Öte yandan, İslami Dini İşler Konseyi Genel Sekreteri Wunna Shwe, hükümetten ramazan ayında Müslümanların temel haklarının korunması talebinde bulundu.

Wunna Shwe, "Müslümanların ibadet edebileceği tek bir yer bile yok. Yetkililer, göstericileri memnun etmek yerine Müslümanları korumalı." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ibadet Müslüman Myanmar

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