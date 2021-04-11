Myanmar'da ölü sayısı 700'ü geçti

Ülkede darbe karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 700'ün üzerine çıktı.Şubat ayı başında ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da darbe karşıtı gösteriler sürüyor. Siyasi Tutuklulara Yardım Birliği'nin (AAPP) yaptığı açıklamaya göre, cuma günü Bago kentinde düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 82 kişi hayatını kaybetti. Açıklamada, son ölümlerle birlikte Myanmar'da darbe karşıtı protestoların başlamasından bu yana gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 701'e yükseldiği bildirildi.

Yerel medya kaynaklarından alınan bilgilere göre, güvenlik güçlerinin şiddet kullanarak gösterileri bastırması halkı protestolardan alıkoymuyor. Birçok kentte pazar günü de darbeyi ve cunta rejimini protesto etmek için sokağa çıkanlar olduğu bildirildi.

Yaklaşık iki hafta önce düzenlenen gösterilerde, ülkedeki protestolarda bir günde en yüksek can kaybı yaşanmış ve aralarında çocuk ve gençlerin de olduğu en az 114 kişi güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybetmişti. Yerel medya organları, bu hafta sonu da kolluk güçlerinin göstericilere ağır silahlarla müdahale ettiğini bildiriyor.