Myanmar'da Ordu Şiddetinde 30'dan Fazla Ölü

Yerel medya ve insan hakları gruplarının haberlerine göre Myanmar’ın çatışmaların sürdüğü Kayah bölgesinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 30’dan fazla kişi öldürüldü ve cesetleri yakıldı. Olayın Myanmar ordu güçleri tarafından yapıldığı belirtildi.

Karenni İnsan Hakları Örgütü tarafın yapılan açıklamada, Hpruso kasabasının Mo so köyü yakınlarında aralarında yaşlılar, kadınlar ve çocukların bulunduğu 30’dan fazla kişinin yanmış bedenlerine ulaşıldığı belirtildi.

Örgütün Facebook hesabından yapılan açıklamada, sivillerin öldürülmesi sert biçimde kınandı.

Myanmar ordusu tarafından yapılan açıklamadaysa, olaya ilişkin bir detay paylaşılmazken bölgede silahlı teröristlerin bulunduğu 7 aracın dur ihtarına uymaması üzerine ateş açıldığı ve bazı kişilerin öldürüldüğü belirtildi. Ordu sivillerin öldürüldüğüne dair haberlere dair bir yorum yapmadı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde araçların içerisinde yanmıi kişilerin cansız bedenleri görülüyor.

Bölgede orduya en sert direnişi gösteren darbe karşıtı silahlı grup Karenni Ulusal Savunma Gücü yaptığı açıklamada, öldürülen kişilerin kendi üyeleri olmadığını sadece bölgeden kaçmaya çalışan mülteciler olduğunu açıkladı.

Yerel halk, silah seslerini duyduklarını ve yangını gördüklerini ancak kendilerinin de vurulacağı korkusuyla askerler ayrılana dek bölgeye gidemediklerini anlattı.

Myanmar’da darbeye karşı gelen gruplarla ordu arasındaki çatışmalar ülkenin değişik bölgelerinde halen devam ediyor.

Myanmar’da ordu Nobel Barış Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi’nin kazandığı seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla Şubat ayında yönetime el koydu. O tarihten bu yana ülkede karışıklıklar devam ediyor. Yönetime ordunun el koyduğu ve 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan ettiği 1 Şubat tarihinden bu güne ülkede en az 902 kişinin hayatını çatışmalarda kaybettiği belirtiliyor. Bazı insan hakları örgütleriyle ölü sayısının bin 200’ün üzerinde olduğunu ifade ediyorlar.

