HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Myanmar’da polis, protestoculara ateş açtı: 6 ölü

Myanmar’da polis, protestoculara ateş açtı: 6 ölü

03.03.2021 11:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Myanmar’da darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere ateş açması sonucu Sagaing kentinde 4, Mandalay’de ise 2 kişi hayatını kaybetti.Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolar devam ederken, şiddet olaylarına dönüşen protestolarda bilanço giderek ağırlaşıyor.

Myanmar’da darbe karşıtı protestolarda polisin göstericilere ateş açması sonucu Sagaing kentinde 4, Mandalay’de ise 2 kişi hayatını kaybetti.
Myanmar’da ordunun 1 Şubat’ta yönetime el koymasının ardından başlayan darbe karşıtı protestolar devam ederken, şiddet olaylarına dönüşen protestolarda bilanço giderek ağırlaşıyor. Ülkenin farklı noktalarında düzenlenen gösterilerde polis, protestoculara ateş açtı. Sagaing kentindeki gösterilerde 4, Mandalay’de ise 2 kişinin vurularak hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık yetkilileri, Mandalay’de hayatını kaybeden 2 protestocudan birinin göğsünden, diğerinin ise kafasından vurulduğunu açıkladı. Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
Güvenlik güçleri, protestoculara yönelik şiddet eylemlerini sürdürürken, protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı bomba ve mermi kullandı. Sokaklar bir kez daha savaş alanına döndü.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, 28 Şubat’ta yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu ülke genelinde en az 18 kişinin öldüğünü bildirmişti. Askeri darbe sonrası başlayan protestolarda bugüne kadar en az 850 kişi ise gözaltına alınmıştı.

Ne olmuştu?
Myanmar ordusu, 1 Şubat’ta Aung San Suu Kyi’nin lideri olduğu Ulusal Demokrasi Ligi’nin (NLD) Kasım 2020’de yapılan genel seçimlerde hile yaptığı gerekçesiyle yönetime el koymuştu. Darbenin ardından Myanmar’da 1 yıl süreyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Cinayetten tam 36 yıl sonra yakalandı!Cinayetten tam 36 yıl sonra yakalandı!
İhlas suresi okunuşu, Türkçe anlamı ve faziletleriİhlas suresi okunuşu, Türkçe anlamı ve faziletleri
1/

En Çok Okunan Haberler

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Fuhuş çetesi çökertildi! Genç kızın canlı yayındaki itirafları şoke etti

Fuhuş çetesi çökertildi! Genç kızın canlı yayındaki itirafları şoke etti

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Radyoaktif kalıntılı toz geliyor!

Dışarı çıkmayın! Radyoaktif toz geliyor!

Son Dakika: Sinovac aşısının Türkiye'deki faz-3 sonuçları açıklandı

Sinovac aşısının Türkiye'deki faz-3 sonuçları açıklandı

Samsun'da risk haritası 2 ay sonra yeniden kırmızıya döndü

Samsun'da risk haritası 2 ay sonra yeniden kırmızıya döndü

ŞOK 3 Mart 2021 Aktüel Kataloğu! ŞOK Aktüel’de neler var?

ŞOK Aktüel kataloğunda neler var?

Cinayetten 36 yıl sonra yakalandı!

Cinayetten tam 36 yıl sonra yakalandı!

Üsküdar’da korkunç olay! 81 yaşındaki adam başına silahı dayayıp intihar etti

81 yaşındaki adam başına silahı dayayıp intihar etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.