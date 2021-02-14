Myanmar'da Protesto Gösterileri Devam Ediyor

Myanmar’da askeri darbenin ardından protesto gösterileri durmuyor.

Haftanın son gününde de yüzbinlerce kişi darbeyi protesto etmek için sokaklardaydı.

Yangon kentinde protestocular Birleşmiş Milletler binası önünde toplandı.

Yaklaşık 500 kişilik grup siyasi liderlerin serbest bırakılması için BM’den yardım istedi.

1 Şubat’taki askeri darbeyle ülkenin lideri Aung San Suu Kyi diğer siyasi liderlerle birlikte gözaltına alınmıştı.

Darbenin ardından halk sokaklarda protesto gösterileri düzenliyor.

Ülkede tren seferlerinin bir kısmı görevlilerin çalışmayı reddetmesinin ardından durmuş durumda. Askeri darbeye karşı sivil itiatsizlik doktorlarla başlamıştı.

Şimdi devlet dairelerini de etkilemeye başladı.

Mühendislik öğrencileri Yangon kentinin merkezinde yürüdü. Prostestocular darbeyle birlikte gözaltına alınan ülkenin esli lideri Suu Kyi’nin serbest bırakılmasını istediler.

Kent merkezinden geçen bir grup otobüs de kornalarıyla protestolara destek verdiler.

Başkent Naypvitaw’da da motorsiklet ve araçlardan oluşan konvoy gövde gösterisi yaptı. Ülkenin güneyindeki Dawei kentinde de kalabalık davullar eşliğinde yürüdü.

Waimaw kentinde ise kalabalık bayraklar taşıdı ve devrim şarkıları söyledi.

