Myanmar'da protestolar: BM, 'Darbe sonrası en kanlı gün' diyerek dün gösterilerde 38 kişinin öldürüldüğünü açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar'daki protestolarda dün 38 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Örgüte göre 3 Mart, ülkede darbe sonrası "en kanlı gündü". BM Myanmar Özel Temsilcisi Christine Schraner Burgener, Myanmar'dan gelen görüntülerin şok edici olduğunu söyledi.

Burgener, Myanmar'da 1 Şubat'daki darbeden bu yana öldürülen sivillerin sayısının 50'yi aştığını, çok sayıda da yaralı olduğunu söyledi.

Bir videoda polisin silahsız bir gönüllü sağlıkçıyı dövmesi, bir diğer videoda da sokak ortasında bir sivilin vurulmasının görüldüğünü aktaran Burgener "Silah uzmanlarına danıştık ve polisin kullandığı 9 milimetrelik hafif makinalı tüfeklere benziyor. Bunlar gerçek mermi" dedi.

Myanmar'da, birden fazla kentte güvenlik güçlerinin çok az uyarı yaptıktan protestoculara ateş açtıkları bildiriliyor.

Save the Children adlı vakıf, öldürülenler arasında 14 ve 17 yaşlarında iki erkeğin de olduğunu söyledi. 19 yaşında bir kadının da öldürüldüğü aktarılıyor.

Myanmar'da darbeden bu yana kitlesel protestolar ve sivil itaatsizlik eylemleri devam ediyor.