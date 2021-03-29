Cunta yönetiminin sert müdahalelerine rağmen yüzlerce kişi bugün de sokaklara döküldü.Şubat ayında askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da protestolar sürüyor. Cunta yönetiminin hafta sonu ülke genelindeki darbe karşıtı protestoları şiddet kullanarak bastırması sonrası bugün yüzlerce kişinin darbeyi ve askeri cuntayı protesto etmek için sokağa döküldüğü bildirildi.

Yerel medya kaynaklarının verdiği bilgilere göre, ilk protestolar sabah erken saatlerde başladı. Mandalay'daki Plate kentinde toplanan yüzlerce kişinin "Halk asla yenilmeyecek" yazılı dövizler taşıdığı görüldü. Kachin, Monywa ve Mawlamyin kentlerinde de gösterilerin düzenlendiği bildirildi. Sagaing bölgesinde ise hafta sonu düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülen 20 yaşındaki bir öğrencinin cenazesine yüzlerce kişinin katıldığı bildirildi.

Gençlerin hedef alınması protesto edildi

Myanmar medyasında, protestolarda hayatını kaybeden gençlerin sayısının artmasını protesto etmek için yaklaşık 60 gencin protesto gösterisi düzenlediği belirtildi. Myanmar'da hafta sonu düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin şiddetle karşılık vermesi sonucu çok sayıda çocuk ve genç hayatını kaybetmişti. Yangon kentinde gösterilerde gözünden vurulan bir yaşındaki bir bebeğin ameliyat olduğu ve tedavisinin sürdüğü açıklandı.