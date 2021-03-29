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Myanmar'da protestolar sürüyor

29.03.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu darbe karşıtı protestoların kanlı şekilde basıtırıldığı Myanmar'da protestolar devam ediyor.

Myanmar'da protestolar sürüyor

Cunta yönetiminin sert müdahalelerine rağmen yüzlerce kişi bugün de sokaklara döküldü.Şubat ayında askeri darbenin yaşandığı Myanmar'da protestolar sürüyor. Cunta yönetiminin hafta sonu ülke genelindeki darbe karşıtı protestoları şiddet kullanarak bastırması sonrası bugün yüzlerce kişinin darbeyi ve askeri cuntayı protesto etmek için sokağa döküldüğü bildirildi.

Yerel medya kaynaklarının verdiği bilgilere göre, ilk protestolar sabah erken saatlerde başladı. Mandalay'daki Plate kentinde toplanan yüzlerce kişinin "Halk asla yenilmeyecek" yazılı dövizler taşıdığı görüldü. Kachin, Monywa ve Mawlamyin kentlerinde de gösterilerin düzenlendiği bildirildi. Sagaing bölgesinde ise hafta sonu düzenlenen protestolarda güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürülen 20 yaşındaki bir öğrencinin cenazesine yüzlerce kişinin katıldığı bildirildi.

Gençlerin hedef alınması protesto edildi

Myanmar medyasında, protestolarda hayatını kaybeden gençlerin sayısının artmasını protesto etmek için yaklaşık 60 gencin protesto gösterisi düzenlediği belirtildi. Myanmar'da hafta sonu düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin şiddetle karşılık vermesi sonucu çok sayıda çocuk ve genç hayatını kaybetmişti. Yangon kentinde gösterilerde gözünden vurulan bir yaşındaki bir bebeğin ameliyat olduğu ve tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, Myanmar'da cumartesi günü düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 7'si çocuk 107 kişi hayatını kaybetti. Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu (AAPP), ülkede pazar günü de gösterilere katılan en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hafta sonu hayatını kaybedenlerle birlikte Myanmar'da darbe karşıtı protestoların başladığı günden bu yana protestolarda en az 459 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

BM: Toplu katliam

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, ülkedeki askeri cuntanın göstericilere uyguladığı şiddeti "toplu katliam" diye nitelemişti. ABD Başkanı Joe Biden da Myanmar'da askeri cuntanın protestolara karşı tutumunu kınayan bir mesaj yayınladı. Biden, yaşananların "korkunç ve tiksindirici" olduğunu söyledi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise yüzden fazla kişinin hayatını kaybettiği cumartesi gününün "felaket ve utanç" günü olduğunu söyledi. Almanya, Rusya, İngiltere ve Türkiye'nin yanı sıra Malezya, Endonezya ve Filipinler gibi Asya ülkeleri de Myanmar'da yaşananları kınadı.

Myanmar'da ordu geçen şubat ayı başında Aung San Suu Kyi liderliğindeki hükümete darbe yaparak yönetime el koymuştu. Olağanüstü hâl ilan edilen ülkede Nobel Barış Ödülü sahibi Suu Kyi'nin de aralarında olduğu birçok siyasetçi gözaltına alındı. Askeri cuntanın iktidarı ele geçirmesinden bu yana ülkede darbe karşıtı gösteriler aralıksız sürüyor.

dpa,epd,AFP / BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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