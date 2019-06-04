YANGON (AA) - Myanmar'da, "halkı isyana teşvik" suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarılan, ancak mahkemeye çıkmayan Müslüman karşıtı radikal milliyetçi Budist rahip Ashin Wirathu'nun "firari" ilan edildiği bildirildi.

Nepido'daki Emniyet Müdürlüğünden Albay Myo Thu, AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, Yangon Bölge Mahkemesinden bir yargıcın, polis tarafından henüz tutuklanamayan ve mahkemede bugün görülen duruşmaya katılmayan Wirathu hakkında yeni bir tutuklama kararı çıkarttığını belirtti.

Myo Thu, "Bu, mahkemenin Wirathu'yu firari olarak nitelendirdiği ve polisle dışındaki kişiler tarafından da yakalanabileceği anlamına geliyor." dedi.

Ashin Wirathu hakkındaki tutuklama kararlarının, "hükümete karşı halkı isyana teşvik" suçlamasıyla çıkarıldığını söyleyen Myo Thu, yeni karara göre Budist rahibin 11 Haziran'a kadar mahkemeye çıkması gerektiği bilgisini de aktardı.

Wirathu, yerel medyaya hakkındaki suçlamalarla yüzleşeceğini söylemiş, ancak daha sonra fikrini değiştirerek saklanmıştı.