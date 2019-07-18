Myanmar’da Reform Destekçisi ve Karşıtları Sokağa Döküldü

Eski askeri yönetimin yazdığı 2008 anayasası, ulusal ve bölgesel parlamentolarda koltukların yüzde 25'inin askerlere verilmesini öngörüyor. Anayasa, aynı zamanda savunma, sınır güvenliği ve içişleri bakanlıklarını da orduya tahsis ediyor.

Nobel ödüllü Suu Kyi, 49 yıllık askeri yönetimin ardından 2016’daki ilk özgür seçimleri kazanmış ancak iktidarı yine askeri yönetimle paylaşmak zorunda kalmıştı.

Sabah saatlerinde değişikliği savunan yüzlerce gösterici şehrin Sule Pagoda bölgesinde toplandı. ‘2008 Anayasası’nı Değiştirin’ yazılı kırmızı saç bantları takan göstericiler hükümetin mevcut yasalar nedeniyle ilerleyemediğini savunuyor ve güvenlik güçlerinin denetiminin seçilmiş liderlere verilmesini talep ediyor.

Myanmar'da, ordunun gücünün azaltılmasını öngören anayasa değişikliğini destekleyen ve karşı çıkan binlerce kişi, ülkenin en büyük şehri Yangon’da gösteriler düzenledi.

Ulusal Demokrasi Ligi’nin değişiklik teklifindeyse bu oranın 2021’e kadar kademeli olarak yüzde 15’e çekilmesi planlanıyor. Suu Kyi’nin partisi parlamentoda çoğunlukta ancak ordu mensuplarına sağlanan mevcut kota, parlamentoda anayasa değişikliği oylamalarında kabul için gereken yüzde 75 oranına ulaşılmasını engelliyor.

Mevcut anayasa, yabancı eş ya da çocuğu olanların devlet başkanlığını da engelliyor. Bu nedenle devlet başkanı olamayan Aung San Suu Kyi için bu maddede de değişiklik öngörülüyor. Suu Kyi’nin eski İngiliz akademisyen eşinden iki oğlu var.

Anayasa değişikliğine karşı çıkanların gösterisinde de bu madde gündemdeydi. Protestocular ‘’ırkını ve dini sevenler anayasa reformuna karşı çıksın’’ sloganları içeren broşürler paylaştı.

Budist rahiplerin önderliğindeki ulusal bir hareket de Suu Kyi’ye karşı şıkıyor ve orduyu Budist çoğunluklu ulusun koruyucusu kabul ediyor. Anayasa değişikliği paketinin 22 Temmuz'da görüşülmesi bekleniyor.

Öte yandan ABD, Arakan Müslümanlarına yargısız infaz uygulamaktan sorumlu tuttuğu Myanmar ordusunun Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve bazı komutanların ABD'ye girişini yasakladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'da uluslararası din özgürlüğü toplantısında yaptığı açıklamada, "Myanmar hükümetinin insan hakları ihlalleri ve katliamlarından sorumlu olanları hesaba çekmek için harekete geçmemesinden endişe duyuyoruz. Myanmar ordusunun insan hakları ihlalleri ve işkencelerinin ülke genelinde sürdüğünü haber alıyoruz" dedi.

