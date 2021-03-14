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Myanmar’da Şiddet Artıyor: “İnsanlar Kendilerini Savunmalı”

14.03.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Myanmar’da Şiddet Artıyor: “İnsanlar Kendilerini Savunmalı”

Myanmar’da güvenlik güçleri askeri darbe karşıtı protestolarda Pazar günü de göstericilere ateş açtı. Yangon’da en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Toplamda haftanın son günü yaşamını yitirenlerin sayısı 5

Myanmar’da güvenlik güçleri askeri darbe karşıtı protestolarda Pazar günü de göstericilere ateş açtı. Yangon’da en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Toplamda haftanın son günü yaşamını yitirenlerin sayısı 5.

Ülkede askeri darbe karşıtı protestolar 6 haftadır devam ediyor.

Kameralara yansıyan görüntülerde protestocular el yapımı kalkanlar kullanarak ve kasklar giyerek korunmaya çalışıyor.

Bölgede Çin’in yaptırdığı iki giysi fabrikasının ateşe verildiği belirtiliyor.

Protestoların başlamasıyla 80’den fazla kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi de gözaltına alındı.

Cumartesi günkü olaylarda en az 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Myanmar’da darbeyle devrilen sivil hükümetin geçici lideri konumundaki Mahn Win Khaing Than, insanların kendilerini savunması gerektiği mesajını verdi.

Facebook üzerinden saklandığı yerden açıklamalarda bulunan Than, “Bu ulusun en karanlık anı ve şafak yakın” ifadelerini kullandı.

Than, “Karanlık anlara karşı halkın direnişini test etmenin zamanı” dedi.

Than ayrıca federal bir demokrasi kurulabilmesi için bütün etnik kökenlere de birlik çağrısı yaptı ve “Bu devrim bütün çabalarımızı birlikte ortaya koyma fırsatı” dedi.

Bu arada ülkenin merkez bölgesinde bulunan Monywa kasabası kendi yönetimini ve polis gücünü kurduğunu belirtti.

Ordu 1 Şubat’ta darbeyle yönetime el koymuş, ülkenin lideri Aung San Suu Kyi ve birçok siyasetçi gözaltına alınmıştı.

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