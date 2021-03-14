Myanmar’da Şiddet Artıyor: “İnsanlar Kendilerini Savunmalı”

Facebook üzerinden saklandığı yerden açıklamalarda bulunan Than, “Bu ulusun en karanlık anı ve şafak yakın” ifadelerini kullandı.

Myanmar’da güvenlik güçleri askeri darbe karşıtı protestolarda Pazar günü de göstericilere ateş açtı. Yangon’da en az 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Than ayrıca federal bir demokrasi kurulabilmesi için bütün etnik kökenlere de birlik çağrısı yaptı ve “Bu devrim bütün çabalarımızı birlikte ortaya koyma fırsatı” dedi.

Bu arada ülkenin merkez bölgesinde bulunan Monywa kasabası kendi yönetimini ve polis gücünü kurduğunu belirtti.

Ordu 1 Şubat’ta darbeyle yönetime el koymuş, ülkenin lideri Aung San Suu Kyi ve birçok siyasetçi gözaltına alınmıştı.

