‘Myanmar’da Şiddet ve Arakanlı Müslümanların Kaçışı Sürüyor’

Birleşmiş Milletler, Myanmar’daki Arakanlı Müslümanların komşu ülke Bangladeş’teki mülteci kamplarına zorlu şartlarda kaçışının sürdüğünü ve bölge için ciddi endişelerinin devam ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi (UNHCR), tarafından yapılan açıklamada Myanmar’ın Rohingya ve Chin eyaletlerinden Bangladeş’e kaçışların devam ettiği ve yerlerinden edilen mültecilerin yaşadığı olumsuz insani durumlarının da sürdüğü belirtildi.

​Bölgeye BM yardım kuruluşları tarafında insani yardımın devam ettiğini vurgulayan yetkililer, Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin sürdüğünü belirtti, yüzbinlerce Arakanlı Müslümanın yerlerinden edildiğini kaydetti.

“Hala devam eden şiddet endişe veriyor”

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi sözcüsü Andrej Mahecic, bölgede devam eden şiddet ve bu durumdan kaynaklanan insani endişelerinin sürdüğünü belirterek, Bangladeş hükümetine barınma ve destek sağlama politikasını sürdürme çağrısında bulundu.