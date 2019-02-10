‘Myanmar’da Şiddet ve Arakanlı Müslümanların Kaçışı Sürüyor’

Birleşmiş Milletler, Myanmar’daki Arakanlı Müslümanların komşu ülke Bangladeş’teki mülteci kamplarına zorlu şartlarda kaçışının sürdüğünü ve bölge için ciddi endişelerinin devam ettiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi (UNHCR), tarafından yapılan açıklamada Myanmar’ın Rohingya ve Chin eyaletlerinden Bangladeş’e kaçışların devam ettiği ve yerlerinden edilen mültecilerin yaşadığı olumsuz insani durumlarının da sürdüğü belirtildi.
Bölgeye BM yardım kuruluşları tarafında insani yardımın devam ettiğini vurgulayan yetkililer, Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin sürdüğünü belirtti, yüzbinlerce Arakanlı Müslümanın yerlerinden edildiğini kaydetti.
“Hala devam eden şiddet endişe veriyor”
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ofisi sözcüsü Andrej Mahecic, bölgede devam eden şiddet ve bu durumdan kaynaklanan insani endişelerinin sürdüğünü belirterek, Bangladeş hükümetine barınma ve destek sağlama politikasını sürdürme çağrısında bulundu.
Sözcü Mahecic, “Ağustos 2017'den şimdiye kadar 720 bin kişi Myanmar’dan Bangladeş’e kaçtı. Bangladeş’teki mülteci kamplarına halen kaçışlar oluyor. Şiddet sürdükçe yerinden olanların sayısı artıyor. Bangladeş’teki mülteci kamplarına ulaşanlar sayısıyla ilgili de bize ulaşan bilgiler var. Şu anda günde ortalama 200 Arakanlı Müslüman’ın kamplara barınma ve sığınma talebiyle çok zor şartlarda ulaştığı belirtiliyor. Şu ana kadar kamplara yüzbinlerce kişiye katıldı. Ancak şu andaki durumu tam olarak ölçemiyoruz. Bölgede baskı ve şiddet sürüyor. Kaçışlar devam ediyor. Bangladeş’e müteşekkiriz. Büyük bir cömertlik gösterdikleri için minnettarız” dedi.
Angelina Jolie: "Kamplardaki durum üzüntü verici"
Birleşmiş Milletler İyi Niyet Özel Elçisi Angelina Jolie, hafta içinde Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların yerleştirildiği Cox Bazar ve Chakmarkul kamplarını ziyaret etti. Bangladeş hükümet yetkileriyle de bir araya gelen ünlü sanatçı, kamplardaki durumun üzüntü verici olduğunu söyledi.
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