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Myanmar'da tapınak önünde çekilip internete yüklenen porno videoya tepki

14.02.2020 13:40 | Son Güncelleme

Binlerce tapınağıyla ünlü Bagan’da İtalyan olduğu belirtilen bir çift 12 dakikalık porno video çekti ve internette yayımladı. Sosyal medyada kutsal mekanlarına saygısızlık yapıldığını söyleyen birçok kişi, hükümetin çifti bularak ömür boyu ülkeye girişini yasaklaması çağrısı yaptı.

Myanmar'da tapınak önünde çekilip internete yüklenen porno videoya tepki

Myanmar'da İtalyan olduğu belirtilen bir çiftin binlerce tapınağıyla ünlü Bagan'da çektiği 12 dakikalık porno videoyu internette yayımlaması ülkede büyük tepkiye neden oldu.

Sosyal medyada kutsal mekanlarına saygısızlık yapıldığını söyleyen birçok kişi, hükümetin çifti bularak ömür boyu ülkeye girişini yasaklaması çağrısı yaptı.

Bölgede tapınaklarda ve çevresinde ayakkabıyla dolaşmak, üstü açık kıyafet giymek ve öpüşmek yasak.

Myanmar yasaları, dini mekanlarda kurallara aykırı davrananlara altı ay ile 15 yıl arasında hapis cezası öngörüyor.

Soruşturma çağrısı

80 binden fazla abonesi olan bir hesaptan porno sitesi PornHub'a yüklenen video yaklaşık 250 bin kişi tarafından izlendi.

Videoyu 2 bin 200 kişi beğenirken, 5 bin 500 kişi beğenmedi.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre New Fantastic Asia adlı bir tur şirketinin genel müdürü olan Tun Tun Niang, videoyla ilgili soruşturma başlatılmasını isteyerek; olayın Bagan'da güvenlik önlemlerinin yetersiz olmasından kaynaklandığını savundu.

Facebook ve Twitter'da binlerce kişi çiftin cezalandırılmasını istedi. Ancak çiftin Burma'dan ayrıldığı tahmin ediliyor.

PornHub, videoyla ilgili açıklama yapmadı.

Bagan geçen yıl Unesco Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştı.

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