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Myanmar’da tecavüze uğrayan 3 yaşındaki çocuk mahkemeye ifade verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 13:37 | Son Güncelleme

Myanmar’da anaokulunda tecavüze uğrayan 3 yaşındaki çocuk mahkemeye ifade verdi.Myanmar’da mayıs ayında yaşanan olayda 3 yaşındaki çocuk anaokulunda bir okul çalışanı tarafından tecavüze uğramıştı.

Myanmar’da anaokulunda tecavüze uğrayan 3 yaşındaki çocuk mahkemeye ifade verdi.
Myanmar’da mayıs ayında yaşanan olayda 3 yaşındaki çocuk anaokulunda bir okul çalışanı tarafından tecavüze uğramıştı. Gerçek ismi açıklanmayan ancak yerel medyada adı Victoria ismiyle söz edilen 3 yaşındaki çocuk bugün başkent Naypyidaw’da görülen duruşmaya video bağlantısı ile katılarak mahkemede ifade verdi.
Çocuğa tecavüz ettiği öne sürülen okul çalışanı tutuklu olarak yargılanırken, anaokulu yetkilileri okul çalışanının çocuğa tecavüz etmediğini savunuyor.
Küçük kızın vücudundaki izleri fark eden annesi, kızının cinsel istismara maruz kaldığını ifade ederek hastaneye götürmüş ve kızını tıbbi kontrolden geçirmişti.
Olayın ardından “Victoria’ya adalet” protestoları gerçekleştiriliyor.

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